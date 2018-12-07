Розкрили деталі про наступну приставку Microsoft

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Розкрили деталі про наступну приставку Microsoft
Розкрили деталі про наступну приставку Microsoft / unsplash

Вже давно відомо, що спеціалісти компанії Advanced Micro Devices наразі працюють над "залізом" для ігрових консолей від Sony та Microsoft. Цю інформацію не раз підтверджували співробітники "червоного" чіпмейкера, в тому числі виконавчий директор AMD Ліза Су.

Про це повідомляє Overclockers.

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На жаль, обидва виробники приставок поки не поспішають розповідати про апаратну складову їх нових продуктів, змушуючи звертатися до неофіційних джерел. Наприклад, інсайдер Microsoft Бред Семс днями поділився свіжими подробицями про наступника Xbox One X, також відомому як Project Scarlett.

Дебют нового Xbox запланований на 2020 рік, приблизно ж в цей час Sony повинна показати світу PlayStation 5. Серцем дітища Microsoft стане гібридний процесор, що поєднує в собі вісім x86-ядер Zen 2 і графічну підсистему на базі архітектури нового покоління (найімовірніше AMD Navi). Нова консоль зможе не просто забезпечити роботу ігор в роздільній здатності 4K, але і буде це робити з показником fps близько 60 кадрів в секунду.

via GIPHY

Що стосується PlayStation 5, то, за чутками, вона отримає аналогічний APU з вісьмома ядрами Zen 2 і графікою Navi. Головні відмінності між чіпами AMD, виконаними на замовлення Sony та Microsoft, буде полягати в робочих частотах ядер x86, а також конфігурації графічної підсистеми. Крім того, компанії можуть подбати і про додаткові апаратні "фішки", на кшталт швидкого буфера ESRAM в Xbox One.

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Теги: Техно Ґаджети Xbox Microsoft PlayStation Sony Ігри
Джерело: Техно
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