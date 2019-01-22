Samsung представила найтонший модуль камери: деталі

Компанія Samsung представила компактний сенсор для мобільних камер. Новинка під назвою ISOCELL Slim 3T2 стала наймініатюрнішим датчиком із високою роздільною здатністю та розроблена спеціально для тонких безрамкових смартфонів.

Про це повідомляє 4PDA.

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Щоб успішно розмістити фронталки у вирізі або отворі в дисплеї, сенсор камери смартфона не повинен бути громіздким. 20-мегапіксельний ISOCELL Slim 3T2 упакований в щільний і мініатюрний модуль (5,1 міліметра по діагоналі), що дає змогу йому уникнути проблем з розміщенням навіть в корпусі найтонших ґаджетів.

Розробники заявляють, що новинка з розміром пікселя 0,8 мкм здатна забезпечити чудову деталізацію зображення. Заявлена ​​і висока точність передачі кольору завдяки застосуванню технології Samsung ISOCELL Plus, що дає змогу сенсору захоплювати і поглинати більше світла навіть з пікселями субмікронного розміру.



Samsung представила тонкий сенсор ISOCELL Slim 3T2

Інша технологія під назвою Samsung Tetracell об'єднує чотири сусідніх пікселя в один, збільшуючи світлочутливість матриці і даючи змогу смартфону робити яскраві і чіткі знімки навіть в умовах недостатнього освітлення.

ISOCELL Slim 3T2 – це наш найменший і найбільш універсальний 20-мегапіксельний датчик зображення, який допоможе виробникам мобільних пристроїв не тільки досягти вражаючих результатів при зйомці, але і дозволить експериментувати з дизайном апаратів,

– заявив глава підрозділу з розробки та просування високоінтегрованих чіпів Джінхун Квон.

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Новий сенсор може використовуватися і в якості телеоб'єктива основної камери, розташованої на задній панелі смартфона. В цьому випадку новинка використовує масив кольорових фільтрів замість технології Tetracell. Невеликі габарити також зменшують висоту модуля камери.



ISOCELL 3T2 можна буде використовувати в безрамкових смартфонах

У порівнянні з 13-мегапіксельним датчиком аналогічних розмірів, 20-мегапіксельний ISOCELL 3T2 зберігає більш високу (до 60%) роздільну здатність при 10-кратному цифровому зумі.

Очікується, що Samsung ISOCELL Slim 3T2 буде запущений в масове виробництво вже в першому кварталі 2019 року.

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