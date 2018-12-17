Samsung розкрила деталі нової фірмової оболонки One UI: відео

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Samsung One UI
Samsung One UI / Скріншот з відео

Компанія Samsung Electronics опублікувала відео, на якому показаний інтерфейс нової фірмової оболонки One UI. Відзначимо, програмне забезпечення працюватиме на базі операційної системи Android 9.0 Pie.

Про це повідомляє Ferra.

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Samsung представила One UI в листопаді на конференції для розробників SDC 2018 у Сан-Франциско. Першими смартфонами, які отримають оновлення One UI стануть флагманські Galaxy Note 9, Galaxy S9 і S9 +, реліз Android 9.0 Pie для них призначений на січень 2019 року.

Огляд нової оболонки Samsung One UI – дивіться відео

 

За словами розробників, новий дизайн One UI більш інтуїтивний, мінімалістичний і без зайвих деталей. Інтерфейс відображає найбільш актуальний контент в нижній частині екрана, дозволяючи більш комфортно користуватися смартфоном однією рукою. Інтерфейс оптимізовали і тепер він дозволяє краще концентруватися на інформації і швидше орієнтуватися в смартфоні.

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Теги: Техно Інтернет Samsung
Джерело: Техно
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