Секрети PlayStation Classic: нову консоль можна "зламати" за кілька секунд

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PlayStation Classic можна "зламати" за кілька секунд
PlayStation Classic можна "зламати" за кілька секунд / unsplash

Старт PlayStation Classic вийшов не дуже успішним, але народні умільці зуміли підлити ще більше масла у вогонь невдоволення користувачів. Як виявилося, для доступу до налаштувань емулятора не потрібно володіти віртуозними навичками, достатньо лише підключити клавіатуру і приставка відкриє свої секрети.

Про це повідомляє 4PDA.

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Днями Digital Foundry нарікала на те, що PlayStation Classic – суцільне розчарування, в тому числі з-за технічних обмежень і гнітюче низької продуктивності. У випадку з звичайної консолі або ПК цю проблему можна було б спробувати вирішити за допомогою розширених налаштувань, але цієї функції у ґаджета просто немає.

Автор каналу RETRO GAMING ARTS опублікував відео, в якому він демонструє, що потрібне меню все ж є, ось тільки доступ до нього прихований. Блогер і його колега змогли відкрити меню емулятора після того, як підключили до Classic USB-клавіатуру і натиснули ESC.

Ентузіасти "зламали" PlayStation Classic – дивіться відео

 

Мабуть, найцікавіша з виявлених функцій – зміна регіонів PAL і NTSC, яка потенційно має приводити до прискорення ігор. Втім, підтверджень того, що доступ до цієї функції відкриває якісь дійсно вражаючі можливості, поки немає. Проте цілком імовірно, що це мотивує інших ентузіастів кинути всі сили на вивчення особливостей консолі, і незабаром умільці запустять на ній не тільки встановлені тайтли.

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Теги: Техно Ґаджети Ігри Кібербезпека PlayStation Sony
Джерело: Техно
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