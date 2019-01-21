Survival Game: Xiaomi представила власну гру в жанрі "королівської битви"

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Survival Game: деталі про нову гру від Xiaomi
Survival Game: деталі про нову гру від Xiaomi / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi запустила науково-фантастичну гру в жанрі "королівської битви". Новинка отримала назву Survival Game та поки перебуває на стадії бета-тестування.

Про це повідомляє FoneArena.

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Відзначимо, Survival Game дуже нагадує популярну гру PUBG Mobile, проте її стиль все ж більше наближений до ще одного популярного тайтлу серед користувачів – Fortnite.

Survival Game
Скріншот з гри Survival Game

Завдання гравця – залишитися останнім живим персонажем на карті, після того, як їх всіх скинуть на парашуті з космічного корабля. На локації потрібно знайти зброю, броню і пристосовувати оточення для своїх цілей. Гейплей пропонує можливість пересування за допомогою джетпаків і ховербайків.

Survival Game
Survival Game наразі тестують в Індії

Наразі Survival Game проходить бета-тестування в Індії. Проте є й хороша новина для тих, хто з нетерпінням чекає гру від китайського виробника. В мережі вже доступний інсталяційний apk-файл Survival Game.

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Теги: Техно Ігри Xiaomi
Джерело: Техно
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