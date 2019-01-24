Телескоп зафіксував "останній подих" зірки, що помирає

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Знімок туманності ESO 577-24
Знімок туманності ESO 577-24 / eso.org

Вченим вдалось отримати знімок туманності ESO 577-24 – це залишки вмираючої зірки. Фото астрономи отримали за допомогою Дуже великого телескопа ESO.

Знімок оприлюднений на сайті Європейської південної обсерваторії. Там також сказано, що вік цієї туманності складає близько 10 тисяч років.

Туманність ESO 577-24 відкрили у 1950-х роках під час огляду неба Паломарської обсерваторії. Вона внесена до Каталогу планетарних туманностей Ейбелла.

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ESO 577-24 розміщена на відстані 1400 світлових років від Землі. Колись ця туманність була гігантською зіркою, яка скинула свої зовнішні шари і перетворилася на маленьке і гаряче карликове світило. Цей залишок буде поступово охолоджуватися і зникати.

При цьому ядро вмираючої зірки випромінює інтенсивне ультрафіолетове випромінювання, це і є туманність, яку може побачити і зафіксувати телескоп.

Туманність ESO 577-24

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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