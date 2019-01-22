У Безоса показали нову ракету New Origin Glenn
Компанія Blue Origin, що належить найбагатшій людині світу Джеффу Безосу, показала нову конструкцію ракети New Origin Glenn. Її запуск, нагадаємо, має відбутися у 2021 році.
Про це повідомляє Space.com.
На відео можна побачити основні моменти місії двоступеневої ракети, зокрема посадку першого ступеня в море, як у Falcon 9.
Читайте також: Японія запустила ракету Epsilon з кількома легкими супутниками
Нова версія істотно відрізняється від New Glenn, яку представили у 2017 році. Так, старіша версія мала обтічник корисного навантаження в формі кулі і ширину 5,4 метра. При цьому New Origin Glenn має обтічник шириною 7 метрів.
Шість посадкових ніжок першого ступеня розгортаються назовні знизу, як у Falcon 9. Окрім того, нова ліврея ракети виконана в основному в чорно-білих кольорах, з меншою кількістю синіх відблисків.
Оновлена ракета New Origin Glenn: відео
New Glenn планують використати для виведення супутників для цивільних і військових замовників. Перший ступінь New Glenn розробники планують використовувати не менше 25 разів.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно