У Безоса показали нову ракету New Origin Glenn

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Нова ракета New Origin Glenn
Нова ракета New Origin Glenn

Компанія Blue Origin, що належить найбагатшій людині світу Джеффу Безосу, показала нову конструкцію ракети New Origin Glenn. Її запуск, нагадаємо, має відбутися у 2021 році.

Про це повідомляє Space.com.

На відео можна побачити основні моменти місії двоступеневої ракети, зокрема посадку першого ступеня в море, як у Falcon 9.

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Нова версія істотно відрізняється від New Glenn, яку представили у 2017 році. Так, старіша версія мала обтічник корисного навантаження в формі кулі і ширину 5,4 метра. При цьому New Origin Glenn має обтічник шириною 7 метрів.

Шість посадкових ніжок першого ступеня розгортаються назовні знизу, як у Falcon 9. Окрім того, нова ліврея ракети виконана в основному в чорно-білих кольорах, з меншою кількістю синіх відблисків.

Оновлена ракета New Origin Glenn: відео

New Glenn планують використати для виведення супутників для цивільних і військових замовників. Перший ступінь New Glenn розробники планують використовувати не менше 25 разів.

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Теги: Техно Джефф Безос Космос
Джерело: Техно
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