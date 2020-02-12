Відсутність темної матерії у Всесвіті може бути правдою

Одна з космологічних гіпотез, запропонована в 80-х, свідчить, що для пояснення виникнення Всесвіту темна матерія не потрібна. Достатньо лише внести корективи в закони гравітації Ньютона. Комп'ютерна модель показала, що це може бути правдою.

На думку сучасних космологів, після Великого вибуху матерія була розподілена по Всесвіту не рівномірно. Більш щільні ділянки притягли більше матерії завдяки силі гравітації. Важливий інгредієнт цього припущення – так звана темна матерія.

Цікаво: Астрономи виявили мертву галактику "монстрів"

Чому темна матерія важлива

З одного боку, вона відповідає за початковий розподіл, який веде до концентрації газових хмар. Також вона пояснює деякі загадкові спостереження: наприклад, зірки в обертових галактиках часто рухаються так швидко, що мали б зійти зі своїх орбіт, однак цього не відбувається. Здається, що їх утримує якась додаткова сила – темна матерія.

Гіпотеза MOND

Однак прямих доказів існування темної матерії поки не знайдено, нагадує Phys.org. На думку професора Павела Крупи з Університету Бонна (Німеччина) і Карлового університету (Чехія), справа може бути зовсім не в ній. Можливо, гравітаційні сили поводяться не так, як ми думали. Ця гіпотеза має назву MOND – модифікованої ньютонівської динаміки. Вона була запропонована ізраїльським фізиком Мордехаєм Мілгромом у 1983 році.

Відповідно до неї, тяжіння між двома масами дотримується законів Ньютона лише до певного етапу. При дуже слабкому прискоренні, у випадку з галактиками, воно стає сильнішим. Тому зірки не розлітаються під дією відцентрової сили.

Модель гіпотези

Професор Крупа і його колеги вперше змоделювали процес формування галактик у Всесвіті MOND. Багато в чому отримані результати виявилися дуже близькі до того, що ми спостерігаємо в телескопи. Так, розподіл і швидкість зірок підпорядковувалася тим же закономірностям, що і в спостережуваному Всесвіті.

Ще ж і надто, моделювання привело до появи обертових галактик на зразок Чумацького Шляху, тоді як моделі з темною матерією переважно створюють галактики без вираженого диска матерії.

Обчислення, засновані на існуванні темної матерії, також дуже чутливі до змін певних параметрів, таких як частота наднових і їх вплив на розподіл матерії в галактиках. У моделі MOND ці фактори майже не грали ніякої ролі.



Проведена симуляція підтверджує життєздатність гіпотези MOND

Тепер вчені мають повторити свої розрахунки і включити в модель ще більше параметрів. Тоді ми побачимо, чи дійсно гіпотеза MOND може пояснити реальність.

Одна з найавторитетніших версій, що пояснюють поведінку темної матерії, - модель Лямбда-CMD. Нещодавно комп'ютерне моделювання допомогло вченим зіставити теорію з реальністю і зрозуміти, чому жоден з експериментів по виявленню слабких взаємодій не зареєстрував ці сигнали.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно