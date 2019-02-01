Як нестача процесорів Intel впливає на продажі Windows

Дефіцит процесорів Intel починає здійснювати негативний вплив на різні сегменти персональних комп'ютерів. Приміром, компанія Microsoft зіткнулася із падінням продажів OEM-ліцензій Windows.

Про це редмондці повідомили в рамках конференції з фінансових підсумків останнього кварталу, передає Overclockers.

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У Windows загальний ринок ПК виявився менше, ніж ми очікували насамперед через терміни поставок чіпів нашим OEM-партнерам, що обмежувало в іншому здорову екосистему ПК і негативно позначилося на виручці в OEM Pro і non-Pro секторах,

– відзначила фінансовий директор Microsoft Емі Худ.

Крім того, вона додала, що доходи Windows OEM Pro знизилися на 2%, приблизно відповідно до комерційного ринку ПК. Виручка OEM non-Pro впала на 11%, що нижче рівня ринку через тривалий тиск в категорії початкового рівня.

Слабкі продажі OEM-ліцензій Windows також негативно впливають на дохід від Microsoft Office в споживчому сегменті. Втім, підрозділу Personal Computing за підсумками останнього кварталу все-таки вдалося збільшити виручку на 7% – до 13 мільярдів доларів. Щоправда, це заслуга пристроїв лінійки Surface, дохід від яких виріс на 39% (до 1,86 мільярда доларів), а також ігрового спрямування, зокрема сервісів Xbox Live і Game Pass.

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