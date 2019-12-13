Як захистити дитину в інтернеті: небезпеки та як їх уникнути

Захистити дитину в мережі – не так просто, як здається на перший погляд. Якщо обрати неправильний підхід ви можете не лише зіпсувати стосунки із своїм чадом, але й наразити його на небезпеку.

Компанія Lenovo провела воркшоп із кібербезпеки, на якому психологиня, консультантка із дитячої безпеки та засновниця проєкту школи дитячої безпеки Life School Анна Носач розповіла: на яку небезпеку можуть наражатися діти в інтернеті та як їх від цього захистити.

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Які небезпеки чатують на дітей в мережі

Грумінг та секстинг

Спочатку розберемося, що ж означають ці на перший погляд складні терміни.

Грумінг в мережі – це формування довірливих відносин з дитиною з метою її сексуальної експлуатації або сексуального насильства. В онлайн грумінгу мета отримати інтимні фото або відео дитини для подальшого шантажу і вимагання грошей, більш інтимних матеріалів або зустрічей.

На жаль, такі злочини не мають кордонів – злочинець і жертва можуть перебувати на різних континентах, і часто так можуть працювати цілі угруповання.



Діти в мережі можуть наражатися на різні небезпеки

Близьке поняття до грумінгу – секстинг. Під цим поняттям розуміємо пересилання особистих фотографій, повідомлень інтимного змісту за допомогою сучасних засобів зв'язку: стільникових телефонів, електронної пошти, соціальних інтернет-мереж.

Часто діти втрапляють у подібні халепи через брак батьківської уваги або ж через прагнення визняння. В обох випадках дуже важливо своєчасно виявити, що дитина в небезпеці, адже це може призвести до жахливих наслідків.

Шахрайство

У визначенні першого терміну ми побіжно згадали про такий вид небезпеки. Наразі існує чимало різних видів шахрайства для досягнення різних цілей. Це може бути як банальне вимагання грошей, так і більш дивні цілі ­– збочення малолітніх та неповнолітніх, зґвалтування та інше.

Небезпечний і непристойний контент

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Якщо не використовувати відповідні засоби захисту дитини, то їй відкриється різноманітний та не завжди толерантний світ інтернету. Всі знають, що в мережі можливо знайти різне: від фотографій квіточок до порнографічних фотографій та відео.

Звісно, якщо ваша дитина побачить такий контент у неї виникне чимало запитань. Часто побачене призводить до психологічних травм і відповідно до візитів до психолога.

Кібербулінг та переслідування

Проблема булінгу дуже гостро постає в сучасному суспільству. Однак відмінність між кібербулінгом та звичайним булінгом доволі суттєва. Якщо ваша дитина страждає від цькувань у школі, то все одно вдома в неї залишається безпечний острівець, де її підтримають та захистять. Якщо ж подібні речі відбуваються в мережі, то це триває 24/7. І якщо ваша дитина не наважиться вам про це розповісти, то це може призвести навіть до летального розвитку подій (наприклад, до самогубства або заподіяння собі шкоди).



Слідкуйте за тим, чим захоплюється ваша дитина

Переслідування дитини також може бути мотивоване різними цілями. Це може бути бажання наживи, отримання інтимних фото, бажання інтимної близькості та інше.

Дитячі та підліткові тренди

Знайомство у соцмережах та месенджерах

Пошук інформації

Блогінг (Instagram та YouTube)

Like та TikTok

Скрімери

Онлайн-ігри та спілкування з іншими гравцями (Steam, Discord)

Участь у небезпечних челенджах

Для початку звернемо вашу увагу на такі додатки як Like та TikTok. Вони зараз дуже популярні серед дітей. Суть цих додатків – кумедні і не лише ролики під музику. Діти часто знімають, як вони танцюють або ж відкривають рот під різну музику. Однак тут є абияка небезпека для юного користувача.

Приміром, додатки неналежним чином контролюють вік користувачів. Хоча вони й мають вікове обмеження 13+, там часто можна побачити користувачів віком навіть 6-7 років.

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Ймовірно, керівництво мережі не вбачає у цьому нічого кримінального, але небезпеки реальні. Часто юні дівчатка викладають відео в коротких шортах, або ж із провокативними написами. Звісно, для здорової людини дитина в коротких шортах – це лише дитина в коротких шортах. Однак, додатком також можуть користуватися і люди із психічними відхиленнями і ваша дитина таким чином може стати легкою наживою для педофіла.

Про нецензурну лексику тут годі й говорити. Необмежений контент навіть дорослих користувачів (відео з сексуальним підтекстом) можуть дуже повпливати на світосприйняття дитини.

Небезпека може чатувати на юних користувачів і під час перегляду скрімерів. Якщо дуже коротко описати це явище, то це дуже страшні зображення, які раптово виникають під час перегляду відео. Психологиня Анна Носач навела приклад, коли після перегляду подібного відео дитина боялася вийти із своєї кімнати, навіть коли батьки були вдома.

Як захистити дитину в інтернеті

З якими небезпеками може стикнутися дитина, ми коротко окреслили. А як же її захистити? Для початку, маленька порада для прогресивних батьків: якщо ви надаєте дитині необмежений доступ до користування ґаджетами та інтернетом, ви все одно повинні контролювати, що вона переглядає. Це повинен бути не тотальний контроль, а радше вибудувані довірливі стосунки між вами та дитиною.



Встановіть із своєю дитиною довірливі стосунки

А ось кілька порад від Анни Носач як захистити дитину в мережі.

Познайомтеся з онлайн-інтересами та захопленнями дитини.

Налаштуйте безпечний пошук.

Домовтеся з дітьми і встановіть програми батьківського контролю. Важливо : це потрібно робити тільки, коли дитина починає користуватися інтернетом, адже, коли вона вже давно використовує всі переваги мережі, це виглядатиме як встановлення тотального контролю над її діями і може зіпсувати стосунки між вами.

: це потрібно робити тільки, коли дитина починає користуватися інтернетом, адже, коли вона вже давно використовує всі переваги мережі, це виглядатиме як встановлення тотального контролю над її діями і може зіпсувати стосунки між вами. Спілкування та спільні ритуали (наприклад, можна домовитися і запровадити день або вихідні без ґаджетів). Важливо : ви повинні своїм прикладом показати, що можете відмовитися від девайсів, а не лише обмежуєте своє чадо.

: ви повинні своїм прикладом показати, що можете відмовитися від девайсів, а не лише обмежуєте своє чадо. Допоможіть дитині сформувати критичне мислення. Питайте її думку стосовно різних явищ, це допоможе вам сформувати у дитини власний погляд на речі і допоможе вам зрозуміти, що на певному етапі для неї прийнятно, а що ні.

Надавайте дитині простір для самостійного контролю та прийняття рішень.

Встановлюйте сімейні правила та домовленості.

Приклад сімейних правил (можуть змінюватися)

Приватність і конфіденційність: перш ніж використовувати новий сервіс, додаток вивчаємо разом налаштування конфіденційності, безпеки та приватності. Фото з вечірки чи відпустки – тільки після події і тільки для знайомих. Публікації фото один одного з дозволу. Якщо щось налякало, збентежило або потрапив у неприємності – ми можемо про це спокійно поговорити і не будемо сварити. Важливу особисту інформацію краще повідомити у телефонній розмові. Не публікуємо матеріали, які містять номер школи, номер телефону, домашню адресу та іншу приватну інформацію. Не зустрічайся із онлайн-знайомими, яких ти ніколи не бачив і не надавай їм особисту інформацію.

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Висновки

Головне правило, яке ви повинні запам’ятати, що ви захищаєте свою дитину, а не встановлюєте над нею контроль. Вона повинна розуміти, що ви перевіряєте її активність в мережі не для того, аби насварити за щось, а для того, аби запобігти ймовірним неприємним ситуаціям.

Дуже важливо мати із дитиною довірливі стосунки. Станьте для неї другом та справжнім провідником у світ технологій. Допоможіть розібратися із тими додатками, якими вона хоче користуватися. Поясніть їй важливість конфіденційності та як запобігти розголошенню цієї інформації. Наголошуйте на тому, що онлайн-знайомі не завжди дружні і можуть нести реальну загрозу життю та психічному здоров’ю.

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