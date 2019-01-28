Які цікаві нововведення отримає операційна система Android Q

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Які цікаві нововведення отримає операційна система Android Q
Які цікаві нововведення отримає операційна система Android Q / Скріншот з відео

Нещодавно компанія Google анонсувала подію I / O 2019, на якій представлять оновлену версію Android. Раніше в мережі вже з’являлася інформація, що в Android Q з'являться темна тема оформлення, десктопний режим, нові налаштування для розробників та смарт-блокування пристрою.

Журналісти порталу 9to5Google декомпілювали різні додатки з тестової збірки Android Q і виявили в коді безліч нових функцій.

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Розпізнавання облич

Функція розпізнавання осіб представлена ​​в Android ще з часів Ice Cream Sandwich, але надійністю вона не відрізнялася. В Android Q це упущення буде виправлено – на системному рівні з'явиться підтримка безпечнішої ідентифікації за допомогою сканування особи на основі використання різних датчиків: інфрачервоної камери, точкового проектора та інших.

Запис екрану

В Android P компанія Google додала нові інструменти для роботи з скріншотами, реалізувавши доступ до цієї функції після натискання кнопки живлення. В Android Q додатково з'явиться можливість запису всього, що відбувається на екрані, після чого отриманим відео можна буде швидко поділитися.

Android 10 Q

Не було ніяких сумнівів, що наступна версія Android отримає номер 10, але це ще раз підтвердилося в демонстраційному режимі.

Android Q
Android Q стане ювілейною 10 версією операційної системи

Аварійна кнопка

В меню живлення, яке відкривається затисненням кнопки включення, з'явиться новий пункт для активації режиму екстреного виклику.

Android Q
Android Q отримає кнопку екстренного виклику

Кастомізація системи

"Голий" Android ніколи не відрізнявся широкими можливостями по налаштуванню зовнішнього вигляду інтерфейсу, але в Android Q це може змінитися. За попередніми даними, користувачі зможуть вибирати шрифт, форму всіх іконок та основний колір системи.

 

 

Швидке відключення всіх датчиків

На додаток до традиційного "Режиму польоту" в меню швидких налаштувань нової ОС з'явиться функція повного відключення всіх датчиків пристрою.

Конфіденційність

У нижній частині екрана буде відображатися спеціальне повідомлення, коли додаток використовує мікрофон, геолокацію та інші дані, щоб власник смартфона міг запобігти небажаному збору даних.

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Повідомлення

Google продовжить покращувати повідомлення, додавши нові налаштування для роботи з ними. Так, користувачам стануть доступні функції блокування повідомлень і "тихого" відображення. Подробиці поки не уточнюються.

Wi-Fi

Представлена ​​в червні минулого року технологія шифрування WPA3 буде підтримуватися на системному рівні.

5G

У зв'язку зі швидким масштабним запуском мереж п'ятого покоління в Android Q з'явиться нативна можливість відображення іконки 5G при відповідному підключенні.

Огляд нових функцій в Android Q – дивіться відео

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Теги: Android Google Техно Інтернет
Джерело: Техно
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