Російський неонацист Максим Марцинкевич "Тесак" скоїв самогубство: що про нього відомо
У слідчому ізоляторі міста Челябінська скоїв самогубство Максим Марцинкевич – російський неонацист, відомий за прізвиськом "Тесак". Його тіло знайшли в одиночній камері, куди помістили засудженого перед етапуванням у Москву.
За попередніми даними, для самогубства "Тесак" скористався одноразовим станком для гоління, повідомляє телеграм-канал Baza.
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Джерела порталу також повідомили, що Максим Марцинкевич залишив передсмертну записку. Втім її вміст наразі невідомий.
Хто такий Максим Марцинкевич "Тесак"
Це відомий російський неонацист, пропагандист націонал-соціалістичної ідеології, яка була політичною доктриною керівництва Третього Рейху.
Максим Марцинкевич був ідейним натхненником міжнародного руху "Реструкт", що діяв на пострадянському просторі. У межах цього руху "Тесак" здійснював до 10 проєктів, серед яких були відомий "Оккупай-педофіляй" і пропаганда неонацизму.
Він ніде не працював, а гроші заробляв за рахунок семінарів, де розповідав, як виживати у в'язниці, грабувати магазини тощо. Крім того, брав гроші в тих, хто хотів разом з ним взяти участь у "полюванні на педофілів".
Саме цим і займався проєкт "Оккупай-педофіляй". Учасники "Реструкта" знайомилися в Інтернеті від імені неповнолітніх з тими, кого вважали педофілами, а потім призначали зустріч.
Згодом на такі зустрічі вони приходили цілими натовпами, били й жорстоко знущалися з "підозрюваних" у педофілії.
Кримінальні справи Марцинкевича
Усього лише в Росії їх було чотири. Ще за однією справою Максим Марцинкевич ризикував загриміти в Білорусі, але згодом його відпустили й дозволили повернутися в Росію.
- Перша справа (2008 рік):
стосується пропаганди ненависті або ворожнечі. Під час політичних дебатів між двома журналістами він влаштував демонстрацію, вигукуючи разом з соратниками нацистське гасло "Sieg Heil". Цікаво, що заяву в прокуратуру тоді подав Олексій Навальний.
- Друга справа (2009 рік):
стосується статті про розпалювання ненависті або ворожнечі за ознаками національності або релігійної приналежності. Усе через постановочне відео, де Марцинкевич з соратниками в костюмах "Ку-клукс-клану" стратили "таджицького наркоторговця".
- Третя справа (2014 рік):
стосується звинувачень в екстремізмі. Усе через відеоролик, де "Тесак", на думку експертів, проявив неповагу до ветеранів Другої світової війни своїми оцінками фільму "Сталінград".
- Четверта справа (2017 рік):
стосується звинувачень у розбої та хуліганстві, один з постраждалих загинув. Саме за цим фактом Максима Марцинкевича засудили на 10 років. Під час виконання вироку суду він і скоїв самогубство.