У слідчому ізоляторі міста Челябінська скоїв самогубство Максим Марцинкевич – російський неонацист, відомий за прізвиськом "Тесак". Його тіло знайшли в одиночній камері, куди помістили засудженого перед етапуванням у Москву.

За попередніми даними, для самогубства "Тесак" скористався одноразовим станком для гоління, повідомляє телеграм-канал Baza.

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Джерела порталу також повідомили, що Максим Марцинкевич залишив передсмертну записку. Втім її вміст наразі невідомий.

Хто такий Максим Марцинкевич "Тесак"

Це відомий російський неонацист, пропагандист націонал-соціалістичної ідеології, яка була політичною доктриною керівництва Третього Рейху.

Максим Марцинкевич був ідейним натхненником міжнародного руху "Реструкт", що діяв на пострадянському просторі. У межах цього руху "Тесак" здійснював до 10 проєктів, серед яких були відомий "Оккупай-педофіляй" і пропаганда неонацизму.

Він ніде не працював, а гроші заробляв за рахунок семінарів, де розповідав, як виживати у в'язниці, грабувати магазини тощо. Крім того, брав гроші в тих, хто хотів разом з ним взяти участь у "полюванні на педофілів".

Саме цим і займався проєкт "Оккупай-педофіляй". Учасники "Реструкта" знайомилися в Інтернеті від імені неповнолітніх з тими, кого вважали педофілами, а потім призначали зустріч.

Згодом на такі зустрічі вони приходили цілими натовпами, били й жорстоко знущалися з "підозрюваних" у педофілії.

Кримінальні справи Марцинкевича

Усього лише в Росії їх було чотири. Ще за однією справою Максим Марцинкевич ризикував загриміти в Білорусі, але згодом його відпустили й дозволили повернутися в Росію.