Ризик самогубства на 54% вищий для тих, хто працює в правоохоронних органах – зауважив президент профспілки офіцерів поліції Г'юстона Дуглас Граффіт. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Mirror.

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Самогубства в офісі шерифа Техасу

Лише в четвер, 20 березня, колеги і близькі попрощалися з Крістіною Колер, яка раніше працювала в офісі шерифа. Вона наклала на себе руки. Її смерть – це вже четверте самогубство заступника шерифа за півтора місяця. Колер вважалася зниклою безвісти, але її знайшли мертвою 13 березня.

Через три дні після знахідки Крістіни Колер повідомили про самогубство Гарріс Марії Васкес, яка залишила департамент у грудні.

Раніше колишнього заступника шерифа Вільяма Боузмана знайшли мертвим за схожих обставин. А 6 лютого наклав на себе руки Лонг Нгуєн, який також раніше працював в офісі шерифа.

Хосе Лопес сказав, що в департаменті всі зараз переживають глибоке горе через цю ситуацію. Інші офіцери особисто знали деяких загиблих протягом тривалого часу.

Директор відділу поведінкового здоров'я офісу шерифа доктор Томас МакНіз пояснив що робота офіцером певним чином впливає на психічне здоров'я людини.

Ця професія, на жаль, завдає шкоди людям. І чим довше ти в ній, тим більше вона тебе змінює,

– підкреслив доктор.

МакНіз закликав всіх, хто має проблеми з психічним здоров'ям, звернутися по допомогу.