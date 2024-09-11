Про те в яких випадках краще відкласти ранкову каву, розповіла у своєму блозі нутриціологиня Анастасія Голобородько. Також вона відповіла, чи можна пити каву натщесерце.

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Кому треба відкласти ранкову каву

Анастасія Голобородько відзначає, що у людського шлунку є чимало способів самозахисту, в тому числі від кислоти шлункового соку. Тому нутриціологиня не радить пити каву натщесерце тим, у кого гастрит та виразки.

Також експертка звертає увагу на те, що кава сприяє підвищенню рівня енергії, проте це має свої наслідки.

Кофеїн блокує аденозин і спрямовує систему на більш енергійний шлях. Кава не збільшує енергію – запозичує, змінюючи час вивільнення аденозину, який потім змушує нас почуватися втомленими. Але ж нікуди не дінеться та вивільниться після. Кожні 24 години одне й те саме,

– зазначає Голобородько.

Тому нутриціологиня в такому випадку радить відкласти вживання кави хоча б на 90 – 120 хвилин після пробудження, аби уникнути коливань. А особливо чутливим до кофеїну людям радить пити рівну кількість води чи краще електролітного напою.



Ранкову каву краще відкласти на 90 – 120 хвилин після пробудження / Фото Pexel

Увага на відстрочування першої кави важлива тим, хто в стресовому стані та хто відчуває регулярно післяобідню втому. В кого є рефлюкс. Хто точно розуміє, що ту мач кофеїну негативно впливають: “не засну”, тремор, тахікардія. Ну, якщо знаєте – не пийте,

– наголошує нутриціологиня.

Також зменшувати кількість кофеїну в каві експертка радить за принципом "чим менше кава торкається води, тим менше кофеїну вивільниться". Наприклад, краще обирати для ранкової кави рістретто.