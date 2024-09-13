Скорочений робочий тиждень часто може видаватись гарною альтернативою звичній "п'ятиденці". Водночас існують різні досвіди і не всі з них вдалі, розповідають Тренди 24.

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Різні досвіди "чотириденки"

Wellcome Trust, відомий фонд, що фінансує наукові дослідження, вирішив припинити своє випробування скороченого робочого тижня всього через три місяці. Організація назвала ключовим фактором свого рішення постійну нерівність у розподілі робочого навантаження серед 800 співробітників. Попри формальне скорочення робочих днів, такі відділи, як фінансовий та кадровий, не повідомили про полегшення своїх обов'язків.

В Україні також впроваджують цю ініціативу. Зокрема, ІТ-компанія Brighta, яка запровадила додатковий вихідний день щоп'ятниці. Однак ця ініціатива не дала бажаних результатів. Компанія повідомила, що віддача від працівників не відповідає очікуванням, що ускладнює оптимізацію продуктивності в умовах скороченого робочого тижня.

Дискусія навколо запровадження чотириденного робочого тижня продовжує набирати обертів. Експертка з тайм-менеджменту Лаура Вандеркам попереджає, що таке скорочення робочих днів може потенційно перешкоджати кар'єрному зростанню. Вона зазначає, що працівникам може бути складно налагоджувати важливі професійні стосунки через обмежені можливості для нетворкінгу, наприклад, зустрічей і неформального спілкування.

Роботодавці також стикаються зі значними ризиками, оскільки кількість робочих днів зменшується, а заробітна плата працівників залишається незмінною стосовно рівня продуктивності. Такий сценарій може змусити компанії наймати додатковий персонал, що призведе до збільшення операційних витрат. У ширшому плані експерти попереджають, що ця тенденція може сприяти зниженню ВВП країни через зменшення виробничих потужностей, оскільки підприємства намагатимуться виконати встановлені норми виробітку.

У Греції потенційне запровадження чотириденного робочого тижня викликало значне занепокоєння серед робітників. Урядовий план передбачав запровадження додаткового вихідного дня, а також потенційне збільшення тривалості робочого дня до 40 годин на тиждень. Однак профспілки Греції, яка бореться з найвищим рівнем безробіття в Європі, швидко забили на сполох. Вони попередили, що цей крок може призвести до посилення експлуатації працівників з боку роботодавців.