Він містить яловичу котлету, цільнозернові булочки та легкий майонез. Тренди 24 розповідають про особливість сніданку Вейсмана.

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Який сніданок може допомогти схуднути

Джошуа поділився своїм улюбленим рецептом сніданку, завдяки якому, як він заявляє, вдалося скинути понад 27 кілограмів.

Основою страви є бургер з яловичою котлетою, яка майже повністю складається з м’яса, гострим соусом з легким майонезом та смаженим яйцем із рідким жовтком.

Джошуа готує бургер за власним рецептом: дивіться відео

Особливістю котлети є те, що вона розчавлена. В англійській мові це називається smashburger – коли кулінар пресує котлету, роблячи її тонкою, що дозволяє їй добре просмажитися.

Шеф-кухар не додає олію, проте смажить бургер на дуже добре розігрітій сковороді. Булочки в його рецепті не дріжджові та не такі пухкі, як зазвичай, а цільнозернові. Вони фактично є англійськими мафінами, що підвищує корисність страви.

Загалом цей сніданок містить 400 кілокалорій, 35 грамів білка, 18 грамів жирів та 28 грамів вуглеводів. Для зниження жирності страви Джошуа рекомендує прибрати сир і використовувати індичку замість яловичини у котлеті.

Зауважимо, що окрім харчування шеф-кухар також приділяє значну увагу спорту та заняттям у залі.