Він містить яловичу котлету, цільнозернові булочки та легкий майонез. Тренди 24 розповідають про особливість сніданку Вейсмана.
Дивіться також Що їсть Марго Роббі: секрети фігури зірки фільму "Барбі"
Який сніданок може допомогти схуднути
Джошуа поділився своїм улюбленим рецептом сніданку, завдяки якому, як він заявляє, вдалося скинути понад 27 кілограмів.
Основою страви є бургер з яловичою котлетою, яка майже повністю складається з м’яса, гострим соусом з легким майонезом та смаженим яйцем із рідким жовтком.
Джошуа готує бургер за власним рецептом: дивіться відео
Особливістю котлети є те, що вона розчавлена. В англійській мові це називається smashburger – коли кулінар пресує котлету, роблячи її тонкою, що дозволяє їй добре просмажитися.
Шеф-кухар не додає олію, проте смажить бургер на дуже добре розігрітій сковороді. Булочки в його рецепті не дріжджові та не такі пухкі, як зазвичай, а цільнозернові. Вони фактично є англійськими мафінами, що підвищує корисність страви.
Загалом цей сніданок містить 400 кілокалорій, 35 грамів білка, 18 грамів жирів та 28 грамів вуглеводів. Для зниження жирності страви Джошуа рекомендує прибрати сир і використовувати індичку замість яловичини у котлеті.
Зауважимо, що окрім харчування шеф-кухар також приділяє значну увагу спорту та заняттям у залі.