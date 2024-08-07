З'являється все більше й більше креативних рішень стосовно інтер'єрів та меню закладів по всьому світу. 24 Канал розкаже про 3 незвичні ресторани.

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Підводний ресторан Ithaa, Мальдіви

Цей заклад розташований біля одного з приватних островів. Він перебуває на 5-метровій глибині. Його назва перекладається як "перламутрова раковина".

Заклад збудували з прозорого акрилу. За площею він невеликий – всього 5Х9 метрів. Одночасно там може перебувати всього 14 людей.



Підводний ресторан / Фото Travel plus style

Під час прийому їжі можна спостерігати за життям підводного світу. А в меню — страви сучасної європейської та азійської кухні.

Вартість обіду на одну особу від 120 до 250 доларів. Бронювати місце в ресторані потрібно не менш ніж за 2 тижні. Крім цього, у цей заклад не впускають дітей до 12 років.

Ресторан Snow Castle, Фінляндія

У Фінляндії можна потрапити в ресторан зі снігу та льоду. Він розташований у курортному містечку Кемі. Щороку в кінці січня його будують заново, а функціонує він до квітня. Температура в приміщенні ніколи не підіймається вище -5 градусів.

Зал ресторану прикрашений різьбою на льоду, мальовничими льодяними колонами, скульптурами. Все меблювання також зроблено із льоду, але покрито шкурами оленів.



Ресторан із льоду та снігу / Фото Pinterest

При ресторані також є готель "Мамонт". У номері там температура також не буває вищою за -5 градусів, але гостям видають теплі спальні мішки. Крім цього, там є фінська баня.

Ресторан Alcatraz E.R., Японія

Цей заклад розташований у Токіо є заклад і він, ймовірно, всі ваші уявлення про звичні прийоми їжі. Ресторан стилізований під тюремний госпіталь.

Для входу вам необхідно буде натиснути на кнопку, що позначає вашу групу крові. Далі вас зустріне медичний працівник, одягне на вас наручники та посадить в камеру без світла.



Ресторан у тюремному стилі / Фото Instagram Alcatraz E.R.

Їжу там подають в пробірках та суднах. Страви мають не дуже приємні та моторошні назви: "Дохла курка", "Кишкова грижа" або "Людський кишківник".

Під час вечері можуть почати нападати зомбі та привиди. Щоб вийти звідси потрібно пройти через коридор, де в підлозі буде видно пацієнтів з відрізаними кінцівками, а на прощання там роблять щеплення.