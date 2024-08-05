Враховуючи те, наскільки популярною є кава у світі, очікувано, що навколо неї виникло дуже багато міфів. Водночас 24 Канал підготував 7 міфів та спробував їх спростувати.

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Кава викликає залежність

Ймовірно, це дійсно найпоширеніший міф про каву, який тільки можна почути. До кави дійсно можна звикнути дуже швидко, але це все одно не можна класифікувати як "залежність". Кава не загрожує ні фізичному, ні психічному здоров'ю.

Кава викликає безсоння

Частково це правда. Якщо випити цей напій за кілька хвилин до сну, то заснути дійсно буде непросто, проте період виведення кофеїну з організму в середньому становить 3 – 5 годин. Тому чашечка кави в обідню перерву на роботі не завадить вам заснути.

Кава провокує розвиток захворювань

За результатами багатьох проведених досліджень, кофеїн навпаки захищає організм від цілої низки захворювань. Наприклад, вживання кави знижує ризик захворювання на рак грудей, хворобу Альцгеймера і Паркінсона, деменцію та інші недуги.

Кава зневоднює організм

Кофеїн дійсно є сечогінним засобом, але науково доведено, що вживання кави не призводить до втрати об'єму рідини понад ту, що надійшла в організм разом з напоєм.

Кава тверезить

Насправді це не так. Ба більше, навпаки не варто пити каву, коли ви вже випили алкогольних напоїв. Вона може на певний час усунути сонливість і дати відчуття бадьорості, але сп'яніння вона не усуне.

Дітям кави пити не можна

Насправді ж помірна кількість кави не зашкодить дитячому організму.

Кава шкідлива для зубів і ясен.

Вчені встановили, що кава не шкодить зубам, а навпаки зміцнює їх.