Серед них — українські хіти Русі, Володимира Івасюка, Раїси Кириченко та інших. TikTok надає цим пісням нове життя, демонструючи, як старі хіти можуть знову стати актуальними для нових поколінь.

Дивіться також На різний настрій та смак: 5 українських книг, які зараз найчастіше купують українці

"Не стій під вікном", 1989

Пісня "Не стій під вікном" або "Заручена" виконавиці Русі з альбому "Ворожка" 1989 року знову стала популярною навесні 2022 року, коли українці використовували її в мемах, супроводжуючи відео про "Чмоню" та затриманого Медведчука.

"Не стій під вікном": дивіться відео

"Пісня буде поміж нас", 1971

Ця пісня українського композитора Володимира Івасюка була написана ще у 1971 році. Втім, нові покоління відкрили її для себе через TikTok.

З весни 2022 року і дотепер ця пісня не втрачає популярності. Особливо нею полюбляють доповнювати відео краєвидів Карпат.

"Пісня буде поміж нас": дивіться відео

"Я козачка твоя", 1991

Слова пісні ще у 1991 році написала поетеса Надія Галковська, а музику до неї – композитор Микола Збарацький. "Козачка" увійшла до студійного альбому Раїси Кириченко "Цвіте Черемшина" у 1995 році.

Нове життя вона отримала у 2024 році, коли зумери почали використовувати її у відео про крилаті вислови старшого покоління, які увійшли в їх лексикон.

"Я козачка твоя": дивіться відео

"Army Dreamers", 1980

"Army Dreamers" – антивоєнна пісня англійської співачки Кейт Буш, написана у 1980 році для альбому "Never for Ever". У ній розповідається про солдатів британської армії, які могли б стати політиками, рок-зірками або батьками, але загинули до досягнення двадцяти років. Пісня подана від імені матері, яка сумує за своїм сином.

"Що він міг би зробити? Мав би бути батьком. Але він навіть не дожив до двадцяти років. Яка марна втрата армійських мрійників" – співає Кейт Буш.

Не дивно, що Army Dreamers була серед 68 пісень, які BBC вважала неприйнятними для трансляції під час війни в Перській затоці 1990 – 1991 років.

У квітні 2024 року пісня стала вірусною в англомовному TikTok, а згодом з’явилася і в українському просторі. Проте не всі користувачі зрозуміли контекст пісні, адже її пацифістське послання про "марні втрати" не зовсім підходить для відео, що зображують українських військових у контексті їх боротьби з російськими окупантами.

"Army Dreamers": дивіться відео

"Angel Eyes", 1979

Шведський гурт ABBA знову на хвилі популярності завдяки TikTok, де пісня "Angel Eyes" використовується у відео про відпочинок, їжу та подорожі.

Випущена вона була у 1979 році та увійшла до шостого альбому під назвою Voulez-Vous.

"Angel Eyes": дивіться відео

"Forever Young", 1984

"Forever Young" — пісня німецької групи Alphaville з їхнього дебютного альбому, який здобув велику популярність у Центральній Європі в 1980-х роках.

У пісні ліричний герой висловлює бажання залишатися вічно молодим. Саме тому TikTok користувачі часто використовують цей трек для ностальгічних відео, де діляться спогадами про свою молодість і порівнюють фото знаменитостей у їх молодості та старості.

"Forever Young": дивіться відео

"The Chain", 1977

"The Chain" – ще один трек, який здобув нову популярність майже через пів століття після свого виходу. Це пісня англо-американського гурту Fleetwood Mac з альбому Rumours 1977 року.

"The Chain": дивіться відео

"Намалюй мені ніч", 1962

"Намалюй мені ніч" – українська естрадна пісня, написана у 1962 році. Ця пісня здобула популярність у виконанні Любові Чайковської та ансамблю "Веселі скрипки".

Нещодавно її переспівала Klavdia Petrivna у співпраці з кавер-гуртом Freedom-jazz.

"Намалюй мені ніч": дивіться відео

"Не треба", 1999

Пісня гурту Скрябін "Не треба" з альбому "Хробак" завірусилася в TikTok взимку 2024 року, привертаючи увагу молодого покоління до творчості Андрія Кузьменка.

"Не треба": дивіться відео

"Take Me Home, Country Roads", 1971

"Take Me Home, Country Roads", – сингл американського композитора Джона Денвера, випущений 12 квітня 1971 року. Пісня про бажане повернення до рідних місць здобула величезну популярність у США і стала символом Західної Вірджинії.

Цей трек отримав нове життя серед американських користувачів TikTok, і, безумовно, заслуговує на увагу. Особливо, що у 2023 році його переспівала відома співачка Lana Del Rey.

Відео на TikTok, що супроводжуються "Country Roads", часто містять кадри з ковбоями, пустельними пейзажами США та ностальгійним кантрі-настроєм.

"Take Me Home, Country Roads": дивіться відео