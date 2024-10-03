Шеф-кухар Ронні Руффало поділився порадою щодо найкращого жиру для приготування яєць. Він вважає, що найкраще смажити яйця на вершковому маслі.

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Чому саме цей варіант найкращий

На його думку, вершкове масло є найкращим вибором. Окрім того, що воно запобігає пригоранню яєць, масло також підсилює їхній смак, що робить страву ще смачнішою.

Як зазначає шеф, вершкове масло має унікальний аромат, який чудово поєднується з яйцями. Руффало радить додавати кілька маленьких шматочків масла прямо в яєчню під час приготування. Це допоможе зберегти яйця ніжними та вологими, адже масло тане і вбирається в яєчну масу, роблячи її більш соковитою.

Окрім того, вершкове масло допомагає уникнути пересмажування яєць.

Також хорошим варіантом є оливкова олія. Вона додає страві легкий, характерний смак і є має користь завдяки вмісту корисних жирів.