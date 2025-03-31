Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как продлить срок годности молока

Обычно после открытия молоко хранится в холодильнике от 4 до 7 дней, в зависимости от его типа. Цельное молоко, как правило, быстрее портится, тогда как обезжиренное или безлактозное может оставаться свежим до 10 дней. Однако часто бывает, что молоко становится непригодным к употреблению раньше, чем ожидалось, и его приходится выбрасывать.

Эксперты Wheeldon Brothers поделились несколькими советами, как продлить свежесть молока:

выбирайте самое свежее молоко при покупке в магазине – смотрите на дату изготовления или на срок его годности;

кладите молоко в корзину или тележку в последнюю очередь, перед тем как идти к кассе – так оно проведет меньше времени вне холодильника;

дома поместите молоко в самую холодную часть холодильника – в идеале на полку, а не на дверцу, где температура "скачет".

Эксперты рассказали, как сохранить молоко свежим как можно дольше / Фото Unsplash

Однако по-настоящему значительно продлить срок хранения молока может помочь простой трюк с солью.

Добавление щепотки соли в молоко и осторожное встряхивание помогает замедлить процесс скисания, – отмечают эксперты.

По их словам, соль поглощает лишнюю влагу и препятствует размножению бактерий, не позволяя молоку портиться слишком быстро. Этот метод естественного консервирования работает благодаря вытягиванию молекул воды, чем ухудшает условия, необходимые бактериям для развития.

К слову, щепотку соли также можно добавить в кофе, чтобы он перестал горчить. Это также поможет раскрыть вкус напитка несколько по-новому.