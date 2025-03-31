Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як продовжити термін придатності молока

Зазвичай після відкриття молоко зберігається в холодильнику від 4 до 7 днів, залежно від його типу. Незбиране молоко, як правило, швидше псується, тоді як знежирене або безлактозне може залишатися свіжим до 10 днів. Проте часто буває, що молоко стає непридатним до вживання раніше, ніж очікувалося, і його доводиться викидати.

Експерти Wheeldon Brothers поділилися кількома порадами, як продовжити свіжість молока:

вибирайте найсвіжіше молоко під час купівлі в магазині – дивіться на дату виготовлення або на термін його придатності;

кладіть молоко в кошик або візок в останню чергу, перед тим як іти до каси – так воно проведе менше часу поза холодильником;

удома помістіть молоко в найхолоднішу частину холодильника – в ідеалі на полицю, а не на дверцята, де температура "скаче".

Експерти розповіли, як зберегти молоко свіжим якомога довше / Фото Unsplash

Однак по-справжньому значно продовжити термін зберігання молока може допомогти простий трюк зі сіллю.

Додавання дрібки солі в молоко і обережне струшування допомагає уповільнити процес скисання, – зазначають експерти.

За їхніми словами, сіль поглинає зайву вологу та перешкоджає розмноженню бактерій, не дозволяючи молоку псуватися занадто швидко. Цей метод природного консервування працює завдяки витягуванню молекул води, чим погіршує умови, необхідні бактеріям для розвитку.

До слова, дрібку солі також можна додати до кави, щоб вона перестала гірчити. Це також допоможе розкрити смак напою дещо по-новому.