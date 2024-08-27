Цей проєкт було розпочато спільно з рекламною агенцією NORD DDB. Також було створено мініатюрний вулик McHive для бджіл.

Дивіться також McDonald's випустили Happy Meals для дорослих: чи з'явиться вони в Україні

Що відомо про ініціативу McDonald’s

Цей проєкт, ініційований компанією спільно з рекламною агенцією NORD DDB. Щоб відзначити цю ініціативу, яка є частиною роботи McDonald’s Sweden у сфері сталого розвитку, ми створили те, що може бути найменшим у світі McDonald’s – повністю функціональний вулик,

– мовиться в описі до відео.

Щоб відзначити ці зусилля, McDonald’s та NORD DDB створили мініатюрний вулик під назвою McHive, оформлений у вигляді типової будівлі McDonald’s. Відео демонструє процес створення цього вулика.

Як виглядає McDonald’s для бджіл: дивіться відео

У виданні зауважили, що ініціатива McDonald’s у Швеції показує, як великі бренди можуть активно підтримувати екологічні проєкти, роблячи свій внесок.