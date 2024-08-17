Особливо ризикованими є сирі або недостатньо оброблені м'ясо, птиця, овочі, фрукти, молочні продукти, сирі яйця та морепродукти. Дотримання правил гігієни та правильного приготування їжі допоможе уникнути серйозних наслідків.

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Що таке харчове отруєння

Харчове отруєння – це захворювання, яке виникає в результаті споживання їжі або напоїв, заражених шкідливими мікробами.

Навіть якщо їжа виглядає абсолютно звичайно зовні та має притаманний їй смак, все одно є шанс отруїтися через мікроорганізми, які вже присутні у їжі, але недостатньо розмножилися, щоб її зіпсувати.

Основні симптоми харчового отруєння включають:

підвищена температура (від 37 – 37,5 до 39 – 40 градусів);

втрата апетиту;

блювання й нудота;

болі спазмувального типу;

здуття живота;

зниження тиску, поява холодного поту;

двоїння в очах, порушення зору;

порушення м'язового тонусу;

сильне слиновиділення;

проблеми з периферичною нервовою системою;

порушення роботи головного мозку;

ознаки зневоднення.

Зверніть увагу! Якщо хворому не надати правильну медичну допомогу, харчове отруєння може завдати значної шкоди здоров'ю.

З якими продуктами потрібно бути обережними

Птиця і м'ясо

Сира або недостатньо оброблена птиця (наприклад, курка чи індичка) та м'ясо (яловичина, свинина, баранина, телятина) можуть містити небезпечні мікроби. Потрібно готувати ці продукти до безпечної внутрішньої температури, аби уникнути ризику отруєння.

Овочі та фрукти

Свіжі овочі та фрукти є важливою складовою здорового раціону, але їх споживання без попереднього миття може спричинити харчове отруєння.

Овочі та фрукти слід ретельно мити, а за можливості – готувати.

Молоко

Продукти, виготовлені з сирого молока, можуть містити шкідливі мікроби. Найкращий спосіб уникнути ризику – вибирати пастеризоване молоко та молочні продукти.

Сир

М'які сири, виготовлені з непастеризованого молока, наприклад, брі, камамбер, сир з блакитними прожилками, є особливо ризикованими через високий вміст вологи, низький рівень солі та кислотності, що створює сприятливі умови для розвитку бактерій.

Для того, щоб уникнути харчового отруєння, варто віддавати перевагу сиру, виготовленому з пастеризованого молока.

Яйця

​​​​​​​Сирі та недоварені яйця можуть бути заражені сальмонелою, яка може викликати серйозні захворювання, або навіть стати причиною смерті. Яйця слід готувати до повного затвердіння жовтка та білка.

Морепродукти

​​​​​​​Сира або недостатньо оброблена риба та морепродукти також можуть призвести до харчового отруєння. Для уникнення ризиків потрібно готувати їх до безпечної внутрішньої температури або поки м'ясо не буде легко відділятися виделкою.