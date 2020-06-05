Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив перед Верховною Радою України. У своєму виступі міністр навів статистику вбивств і заперечив, що нині ситуація в Україні гірша, ніж була у дев'яностих.

Виступ Арсена Авакова в парламенті відбувся у межах години запитань до уряду, повідомляє 24 канал.

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Найбільш показові дані – це статистика вбивств. Як кажуть, труп не приховаєш. У нас є статистика з 1961 року, яка спростовує заяви, буцімто у нас ситуація зараз гірша, ніж у дев'яностих,

– заявив міністр внутрішніх справ.

Він продемонстрував слайд, де показана статистика умисних вбивств. За 10 років з 1991 до 2000-го таких було 4 тисячі 336, а натомість за майже 4 роки з 2016 до 2019 – 1 тисяча 553.



Статистика вбивств в Україні з 1961 року / інфографіка МВС

Разом з тим в Авакова порівняли і перші 4 місяці 2020 року з аналогічним періодом за рік до того. За цей час лише трішки знизилася кількість вбивств, але більш відчутно впали кількість тяжких тілесних ушкоджень, зокрема таких, що призвели до загибелі людини.



Статистика злочинів у 2019 – 2020 роках / інфографіка МВС

Крім того, Арсен Аваков запевняє, що у поліції цьогоріч майже неймовірно статистика розкриття злочинів – 92%. Зокрема, 91,7% розкриття вбивств і 91,1% розкриття зґвалтувань.



Рівень розкриття злочинів у 2020 році / інфографіка МВС

Ми бачимо вражаючу позитивну динаміку. Це відповідь тим, хто заявляє, що у нас нібито нічого не змінюється, що люди, які працюють у поліції і МВС, не досягають успіху,

– заявив міністр внутрішніх справ.

За його словами, робота Національної поліції якісно змінюється з року в рік, але от, наприклад, випадок в Кагарлику демонструє, що рецидиви трапляються.