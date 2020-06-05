Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил перед Верховной Радой Украины. В своем выступлении министр привел статистику убийств и возразил, что сейчас ситуация в Украине хуже, чем была в девяностых.

Выступление Арсена Авакова в парламенте состоялось в рамках часа вопросов к правительству, сообщает 24 канал.

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Наиболее показательные данные – это статистика убийств. Как говорится, труп не скроешь. У нас есть статистика с 1961 года, которая опровергает заявления, якобы у нас ситуация сейчас хуже, чем в девяностых,

– заявил министр внутренних дел.

Он продемонстрировал слайд, где показана статистика умышленных убийств. За 10 лет с 1991 до 2000-го таких было 4 тысячи 336, а вместо этого за почти 4 года с 2016 до 2019 – 1 тысяча 553.



Статистика убийств в Украине с 1961 года / Инфографика МВД

Вместе с тем у Авакова сравнили и первые 4 месяца 2020 года с аналогичным периодом за год до того. За это время лишь немного снизилось количество убийств, но более ощутимо упало количество тяжких телесных повреждений, в том числе таких, которые привели к гибели человека.



Статистика преступлений в 2019 – 2020 годах / Инфографика МВД

Кроме того, Арсен Аваков уверяет, что в полиции в этом году практически невероятная статистика раскрытия преступлений – 92%. В частности, 91,7% раскрытия убийств и 91,1% раскрытия изнасилований.



Уровень раскрытия преступлений в 2020 году / инфографика МВД

Мы видим впечатляющую положительную динамику. Это ответ тем, кто заявляет, что у нас якобы ничего не меняется, что люди, которые работают в полиции и МВД, не достигают успеха,

– заявил министр внутренних дел.

По его словам, работа Национальной полиции качественно меняется из года в год, но вот, например, случай в Кагарлыке демонстрирует, что рецидивы случаются.