Це справжня Буча, – активіст з Херсону розповів, що відбувається в окупованих селах
Всі розуміють, що по собі залишають окупанти у зайнятих містах, або у тих, які знаходяться на лінії фронту. Російські загарбники рівняють все із землею, а коли заходять у село – влаштовують там справжній терор.
Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що у невеличкому селищі Високопілля, раніше мешкало близько 5 тисяч людей, а зараз навряд і тисяча залишилась.
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У Високопіллі окупанти ледь не щодня розстрілюють місцевих жителів. Мешканці Високопілля пішки втікали у Дніпропетровську область, це величезна трагедія – це справжня Буча,
– розповідає Молчанов.
Також, треба згадати про Херсон, де окупанти тримають людей "на ямах", для того, аби вони не могли віддавати ЗСУ дані про місця дислокації російських загарбників, зазнає громадський активіст.
З одного боку, херсонці бачать всі ці жахливі речі, які можуть трапитись і з ними, розповідає Володимир Молчанов. Проте з іншого боку – у них просто немає коштів, аби вивезти себе та родину, каже він.
Контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині тривають
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, що ворог артилерією та ракетами обстрілює території, які щойно звільнили ЗСУ або ті, які не були під окупацією. Так загарбники намагаються психологічно тиснути на українців.
Саме тому зараз не оголошують, які населені пункти вже вдалось звільнити нашим військовим. Водночас підкреслила, що ЗСУ просуваються, і люди на звільнених територіях щиро вдячні нашим військовим.
Наталія Гуменюк також додала, що поки триває військова операція, вона закликає абсолютно всіх зберігати спокій та чекати на офіційні повідомлення, оскільки лише військові знають, де вони, куди просуваються та які успіхи мають.
Що відбувається на територіях тимчасово окупованої Херсонщини
- Російські військові не можуть поділити владу на тимчасово окупованій Херсонщині. Зокрема, перестрілки зафіксували у Чорнобаївці та Новій Каховці.
- Загарбники починають сходити з розуму від страху. Вони скаржаться, що їх постійно обстрілюють українські військові.
- Окупанти мінують Херсонську область боєприпасами з 50-х років минулого століття. В українській розвідці зауважують, що снаряди мали знищити, однак російське командування присвоїло кошти на утилізацію та передало небезпечний вантаж передовим підрозділам загарбників для мінування оборонних позицій.
- На Херсонщині активізувався партизанський рух, тож російські бойовики невдоволені. Наприклад, у Херсоні підірвали автівку начальника виправної колонії №90 Соболєва, який перейшов на бік окупантів на початку повномасштабного вторгнення.
- Місцеві жителі попереджають незваних гостей, що ЗСУ зовсім близько, а от тікати до Росії вже пізно. Окупанти пошкодують, що прийшли на українські землі.
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