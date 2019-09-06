Чому українська картопля дорожча за білоруську

В Україні вирощують приблизно 18 мільйонів тонн картоплі на рік. З них фізично ми споживаємо 6 мільйонів тонн, ще 6 іде на посівний матеріал та корм для худоби і 6 згниває. Що впливає на ціну картоплі та чому велика частина врожаю викидається – журналістка 24 каналу дізнавалася в експертів.

Зупинити ціни

Картопля – чи не найулюбленіший овоч багатьох українців. Минулі роки вона коштувала недорого. А сьогодні, навіть в сезон збору врожаю, цифри на цінниках неприємно вражають.

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Експерти пояснюють: якби ми споживали лише вітчизняну картоплю, то вона б коштувала ще дорожче.

Коли наша картопля дешевша за польську та білоруську, її експортують в ці країни. Якщо ж у нас вона коштує більше – дешевший овоч везуть сюди. Сьогодні ціни на неї були б значно вищі, якби на ринок не приїхала бульба з Білорусі. Вона зупинила ріст цін,

– вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.



Цьогоріч ціни на овочі неприємно дивують / Фото 24 канал

Наразі в Білорусі картопля коштує на 40% менше за українську. Починаючи з кінця липня білоруська бульба активно поїхала до нас, і це певною мірою зупинило ріст цін в Україні. Якби ми її не імпортували, то, мабуть, її вартість стрибнула б до 25-30 гривень за кіло. У Польщі в період врожаю (вересень-жовтень), ціна на картоплю теж нижча, ніж в Україні. Водночас, у поляків, на відміну від нас, рівень псування врожаю значно менший.

Сьогоднішня ціна на українську картоплю на 70% вища за минулорічну. Минулого року в цей період картопля коштувала 8-8,50 гривень за кілограм, сьогодні ж її ціна коливається в межах 15 гривень і вище, в залежності від сорту та величини.

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На переконання Олега Пендзина, цього року в Україні є проблеми з картоплею. Передовсім, вони пов'язані з надмірною кількістю дощів у липні: багато врожаю замокло, особливо на заході України. Через це ціна на картоплю достатньо серйозно збільшилась. Сприяють зростанню цін на городину й наші сусіди.

В Україні ціна на картоплю зависока через зменшення пропозиції. Тому компанії почали шукати заміну за кордоном. Це нормальна практика,

– розповідає голова Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.

Не лише виростити, а й зберегти

Наразі ситуація з картоплею унікальна для України – і не лише в плані ціни. Саме цей овоч руйнує сталі тенденції останніх років. Наразі відмирає існуюча система виробництва, згідно з якою 95% картоплі, яку ми споживаємо, виробляється у приватному секторі. Зазвичай бабусі та дідусі вирощують її для себе, а залишок продають.



Днями картопля має здешевшати / Фото 24 каналу

Щоправда, останні кілька років зменшується кількість людей, які вирощують городину для себе: старші не можуть, а молодь не хоче. Підтверджує цей факт і статистика. Згідно з нею, з кожним роком зменшуються доходи, отримані громадянами від власного домогосподарства. За 2018 рік такі доходи знизились на 20%. Це суттєво. В 2019 році ця тенденція продовжуватиметься і все більше картоплі вироблятимуть фермери. На думку Олега Пендзина, це добре. Адже картоплю потрібно не лише вирощувати, а ще й правильно зберігати.

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В Україні більшість врожаю зберігають у льохах та підвалах, де не дуже хороші умови. Особливо, коли йдеться про картоплю, зібрану після дощів, і яка в таких умовах не може висохнути, тому й гниє. А псується в Україні досить багато бульби – в середньому 6 мільйонів тонн на рік. Натомість в тій же Польщі у сховищах є провітрювання, тому навіть зібраний у мокру погоду овоч добре зберігається.

Проаналізувавши вартість картоплі в європейських супермаркетах, бачимо, що різниця між літньою і зимовою ціною практично на весь борщовий набір відрізнятиметься максимум на 3-4%. Про вітчизняні овочі такого сказати не можна,

– додає Олег Пендзин.

В Україні найбільшу різницю між літньою і зимовою ціною продемонструвала цибуля. Вона показала відмінність у вартості в 250%. Тоді як максимальна різниця в ціні картоплі досягала 140%.

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В очікуванні цінопаду

Щоб уникнути сезонних цінових коливань, більшість українців намагається восени закупити дешевшу картоплю на всю зиму. Постає питання – коли саме це найвигідніше робити.

Цього чи наступного тижня картопля максимально здешевшає, проте навряд чи більше ніж на гривню. Згодом вартість овоча поступово почне зростати. Якщо ми її й надалі імпортуватимемо, то ціна залишатиметься досить низькою, а от буряк і морква дорожчатимуть,

– зазначає Олексій Дорошенко.

На думку Олега Пендзина, далі ціна на картоплю знижуватиметься: починається активний збір врожаю, який триватиме до середини вересня. В цей період ціна на картоплю впаде до 11-12 гривень за кілограм. Йдеться про оптові закупівлі, коли люди продають власний врожай біля хати. Часто найдешевші овочі продають вздовж трас, коли покупець її самостійно вивозить з помістя.

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Скільки коштуватиме овоч навесні – питання. На його ціну навесні впливає, скільки картоплі збережеться до весни. Допоки ми орієнтуватимемось на домогосподарства населення, доти й будуть такі величезні цінові гойдалки.