Погода у 2020 році сформувала високу ціну на ягоди та фрукти. Адже через холодну весну частина урожаю втратилась, решта достигло із запізненням.

Ірина разом з чоловіком уже кілька років на своїх городах вирощують малину на 10 сотках землі. Розповіли 24 каналу, що у 2020 році ягода почала родити трохи пізніше, проте загалом урожай не поганий.

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"Перший урожай почався на місяць пізніше, ніж зазвичай. Тобто десь на початку серпня. Це пов’язано із природними погодними умовами – була дуже холодна і дощова весна. А малина любить все в міру: і підживку органічну, і полив такий помірний, і сонце, і тепло", – розповіла місцева жителька, член селянського кооперативу Ірина Мороз.

Вирощують у селі Великі Бережці малину і на більших площах. У пані Тамари ягодами зайнятий весь город у 20 соток. Заготівельники приймають малину безпосередньо у селі. Зараз дають по 45 гривень за кілограм.

За даними української плодово-овочевої асоціації, в першій половині серпня 2019 року гуртові ціни на малину стартували від 35 гривень за кілограм, а зараз 45 – 70 гривень.

Причин для зростання цін

Через холодну весну та дощове літо сезон місцевої малини почався із затримкою. А несприятливі погодні умови позначилися і на якості ягід.

Зростання цін на малину також пов'язане зі зменшенням площ. Фермери відмовляються вирощувати ягоду, через неврожаї минулих років.

Бракує підтримки від держави.

У Тернополі на ринку малину продають переважно самі виробники. Але торгують нею не на вагу, а на об’єм. Півлітровий стакан вартує 15 гривень. Продавчині переконують, що ціна така, як і в попередні роки.

Попри все селяни ж сподіваються, що у 2020 році урожай малини можна буде збирати до кінця жовтня, поки не почнуться морози.

Які ціни на фрукти та овочі

Зниження цін у фруктово-ягідному сегменті України показали баштанні культури та яблука. Вартість кавуна з 1,5 – 3 гривень за кілограм стала 1 – 3 гривень за кілограм. Дині з 3 – 7 до 4-5 гривень за кілограм, яблука з 9 – 20 до 9 – 17 гривень за кілограм.

За даними інформаційно-аналітичної платформи EastFruit, збільшилися ціни на:

Груші з 18 – 27 до 18 – 30 гривень за кілограм.

Виноград з 12 – 35 до 15 – 40 гривень за кілограм.

Персики з 15 – 35 до 15 – 45 гривень за кілограм.

Нектарини з 18 – 35 до 35 – 38 гривень за кілограм.

Як вказали в EastFruit, в овочевому сегменті зростання цін торкнулося всіх різновидів без винятку. Так, ціни на томат "сливка" виросли з 5 – 10 до 7 – 10 гривень за кілограм, томат "ґрунтовий" з 5 – 8 до 5 – 11 гривень за кілограм, томат "червоний" з 14 – 20 до 18 – 25 гривень за кілограм.

Незважаючи на активне збирання врожаю на присадибних ділянках, збільшилася ціна на картоплю з 4 – 7 до 5 – 8 гривень за кілограм. Подорожчали також буряк з 3 – 4 до 3,5 – 4,5 гривні за кілограм і моркву з 4 – 5 до 3 – 5,5 гривень за кілограм.

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За інформацією EastFruit, продовжує зростати ціна на цвітну і пекінську капусту. Цвітна капуста продавалася по 25 – 35 гривень за кілограм проти 20 – 35 гривень, як було раніше. Пекінська капуста зросла з 7 – 8 до 8 – 10 гривень за кілограм.

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