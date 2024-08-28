Відповідне розпорядження було доведено всім військовим ТЦК. Підозрюваний у нападі наразі перебуває у розшуку.

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Що відомо про нове доручення для ТЦК

У ніч на вівторок, 27 серпня, під час комендантської години, озброєний нападник атакував пост охорони Луцького ТЦК, внаслідок чого було поранено одного солдата.

Після цього інциденту у ТЦК наголосили, що всім військовим територіальних центрів комплектування було доведено, що у разі загрози життю вони повинні діяти рішуче і відкривати вогонь на ураження.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені – знайдуть... Жарти закінчились", – заявили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі чоловік, під час перевірки документів, погрожував працівникам ТЦК фізичною розправою і направив пістолет на одного з них, приставивши зброю до грудей. Згодом, під час конфлікту з військовослужбовцями, нападник утік.