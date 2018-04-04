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У Харкові сталася ДТП з "швидкою": є загиблі

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ДТП у Харкові
ДТП у Харкові / 24 Канал

У Харкові у вівторок близько 22:25 на вул. Дерев’янко перед Олексіївським мостом сталося ДТП за участю "швидкої", в результаті якої, за попередніми даними, загинули 2 людини, ще троє отримали травми.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Славута" під час руху зачепив легковика "Деу Ланос" та "Шевроле" і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною швидкої допомоги "Рено". В результаті ДТП на місці загинули чоловік і жінка – водій і пасажир "Славути". Три людини, що знаходилися в швидкої, попередньо фельдшер, лікар і пацієнт отримали різні травми", – заявили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особи загиблих і постраждалих, а також всі обставини аварії.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Харкова Поліція
Джерело: 24 Канал
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