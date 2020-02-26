У Харкові знову перейменували проспект Григоренка на Жукова: Кернес зробив скандальну заяву

26 лютого на 33-ій сесії міської ради Харкова депутати проголосували за повернення проспекту Петра Григоренка колишньої назви – радянського маршала Жукова.

"За" проголосували 52 депутати, 8 депутатів не підтримали пропозицію. Всього на сесії було зареєстровано 62 депутати. Про це повідомляє місцевий сайт 057.ua.

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Геннадій Кернес аргументував рішення тим, що "Жуков приймав участь у вигнанні нацистських окупантів з України".

Під час обговорення перейменування проспекту депутат міськради Ігор Черняк відзначив, що під час електронного голосування були процедурні порушення. Він додав, що представники Харківського антикорупційного центру, які судяться з міською владою з приводу незаконного перейменування, знову звернуться до суду.

До слова, за результатами голосування на сайті мерії у форматі електронної консультації більшість підтримала ідею повернути колишню назву проспекту на маршала Жукова. "За" проголосували 67%, проти – 33%.

Ветерани Харкова і їхні нащадки, як члени громади, мають законне право на увічнення імені одного з визволителів міста та України від нацизму у Другій світовій війні,

– пізніше написав мер Харкова у своєму телеграм-каналі.

Що передувало цим подіям:

19 червня 2019 року Харківська міська рада на чолі з Геннадієм Кернесом підтримала петицію та проголосувала за повернення місцевому проспекту імені радянського маршала Жукова .

. Він у 2016 році був перейменований на проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

Громадські активісти виступали проти такого рішення. Ба більше, перейменування проспекту – це порушення закону. З 2015 року в Україні діє закон про декомунізацію, який забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим.

Харківський окружний адміністративний суд 10 вересня 2019 року визнав рішення Харківської міськради незаконним.

Це намагалися оскаржити у суді, проте марно.

Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.



Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".

Що відомо про маршала Жукова: відео