Над Чорним морем закриють повітряний простір

Повітряний простір над Чорним морем в Херсонській області буде закрито на поточному тижні на кілька днів у зв'язку з проведенням випробувань ракет середньої дальності.

Про це повідомив в.о. начальника прес-центру командування Повітряними силами Збройних сил України Дмитро Струтинський, передає "Інтерфакс-Україна". Читайте також: Українські військові випробували новий мінометний комплекс: з'явилось відео "Починаються контрольно-льотні випробування ракет середньої дальності зенітно-ракетних комплексів Повітряних сил Збройних сил України в Херсонській області", – розповів він. Керівник прес-центру уточнив, що випробування будуть проходити "протягом цього тижня, до неділі", імовірно, з 1 до 4 листопада, проте офіційну заяву з приводу їх початку і закриття повітряного простору очікується в четвер. Нагадаємо, 22 жовтня Збройні сили отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган".