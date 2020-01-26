У київському Гідропарку сталася сутичка: учаснику конфлікту вистрелили в обличчя

Сутичка трапилася в ніч з суботи на неділю, 26 січня. У ній брали участь троє іноземців – чоловіки кавказької зовнішності. Словесна перепалка переросла у штурханину, а згодом і у стрілянину.

За словами очевидців сварка між двома компаніями виникла близько 2 години ночі. Вона завершилась тим, що один із чоловіків витягнув травматичний пістолет і вистрілив своєму опоненту в обличчя. Про це пише "Інформатор".

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Куля потрапила в обличчя чоловіку. Медики, які прибули на місце діагностували у нього поранення щелепно-лицевої ділянки. Його госпіталізували.

За попередньою інформацією, сутичка виникла біля закладу "Гідрозона".

На місце відразу приїхали правоохоронці та медики. Однак до їх приїзду компанія із трьох іноземців (серед яких був і стрілок) зникли з місця події на автомобілі Lanos салатового кольору.

Поліція ввела в місті план "Перехоплення" з пошуку авто і затримання підозрюваних. Незабаром за орієнтуванням машину зупинили на проспекті Маяковського. Щоправда, в салоні був лише водій. Подробиці встановлюють правоохоронці.