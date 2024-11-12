Стрілянина сталася у столиці Гаїті Порт-о-Пренс у понеділок, 11 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CBS News.

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Стрілянину відкрили місцеві банди

Рейс 951 вилетів з міжнародного аеропорту "Форт-Лодердейл-Голлівуд" і прямував до Порт-о-Пренса. Літак пролетів над частиною Гаїті, покружляв навколо столиці, а тоді швидко набрав висоту та полетів до міжнародного аеропорту "Сібао" в Сантьяго.

Після стрілянини аеропорт в Порт-о-Пренсі закрили.

Два інші рейси, що прямували до міжнародного аеропорту "Туссен-Лувертюр" у столиці Гаїті, перенаправили також до іншого летовища.

Усередині літака після стрілянини залишилися дірки від куль. Також зафіксовано пошкодження верхнього відсіку над сидіннями. Літак вивели з експлуатації, а для здійснення рейсу надали інший борт.

Загалом у літаку було 48 пасажирів, серед яких ніхто не постраждав. Під час інциденту легкі травми отримав лише бортпровідник.

Ймовірно, стрілянину здійснили місцеві банди, зусилля яких спрямовані на блокування подорожей до та зі столиці Гаїті та які можуть включати "збройне насильство та порушення роботи доріг, портів і аеропортів".

Від куль постраждав ще один літак

Ситуація з безпекою на Гаїті є непередбачуваною та небезпечною. Подорожі в межах Гаїті здійснюються на ваш власний ризик. Уряд США не може гарантувати вашу безпеку під час подорожей до аеропортів, кордонів або під час будь-яких подальших подорожей. Ви повинні розглянути ситуацію з вашою особистою безпекою перед поїздкою в будь-яке місце на Гаїті,

– заявили в посольстві.

Також авіакомпанії попередили, що це може бути не єдиним випадком, і такі речі можуть відбуватися в деяких країнах, де є політичні заворушення.

Після інциденту Spirit та інші авіакомпанії призупинили польоти на Гаїті. А ввечері 11 листопада ще одна авіакомпанія JetBlue повідомила, що один з її літаків також був уражений вогнем.

"Рейс 935 JetBlue з Порт-о-Пренса, Гаїті, успішно приземлився в аеропорту в Нью-Йорку. Хоча спочатку екіпаж не повідомляв про жодних проблем, перевірка після польоту пізніше виявила, що екстер'єр літака влучила куля", – повідомили там.

JetBlue також скасувала свої рейси до та з Гаїті: триватиме заборона до 2 грудня.

Інші американські авіалінії призупиняють польоти між Маямі та Порт-о-Пренсом до четверга, 14 листопада.