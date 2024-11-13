Повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR. Поліція затримала депутата.

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Навіщо депутат влаштував стрілянину у парку Естонії

В Естонії депутат парламенту (Рійгікогу) від партії "Естонські націоналісти і консерватори" (ERK) Яак Валге влаштував стрілянину зі стартового пістолета в парку Фальгі, що розташований у Таллінні.

Інцидент стався в понеділок, 11 листопада, і завершився масштабною поліцейською операцією. Яак Валге визнав, що саме він застосував стартовий пістолет у парку Фальгі.

Так, я застосував стартовий пістолет, але я не стріляв зі справжньої зброї. Зробив це з особистих причин. На мій подив, хлопок виявився гучнішим, ніж я думав,

– розповів депутат.

За його словами, поруч з ним прогулювалися люди, які вигулювали собак. Саме вони розлютились через стрілянину.

"Я підійшов і перепросив, пояснив, що це стартовий пістолет, отримав гарну порцію лайки. За справу. Потім я зробив коло містом і випив дві чарки віскі. Повернувся, біля будинку стояли поліцейські, які чомусь подумали, що я стріляв зі справжньої зброї. З'ясувалося, що це не так", – поділився Валге.

Він також визнав, що його вчинок був поганим та заявив, що більше такого не повториться.

Що повідомили в поліції

Оперативний керівник Пих'яської префектури Урмет Тамбре повідомив, що поліція отримала дзвінок від перехожого, який, гуляючи парком Фальгі, почув постріл і помітив чоловіка з пістолетом.

"Чоловік, який злякався, зателефонував до Центру тривоги, і на виклик найвищого пріоритету виїхала група швидкого реагування, яка затримала 69-річного чоловіка, який вживав алкоголь і стріляв. Було встановлено, що чоловік здійснив постріли зі стартового пістолета. Чоловіка доставили до відділення поліції, де було складено протокол про правопорушення, а схожий на зброю предмет взяли на зберігання", – розповів Тамбре.