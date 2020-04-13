Їхній приклад надихатиме інших, – Cадовий про тестування священників на COVID-19

У Львові є приблизно 140 храмів, залежно від конфесій, у кожному перебуває приблизно 3 – 5 священників. Їм усім планують зробити тестування на COVID-19.

Загалом протестують приблизно 500 – 700 духівників усіх християнських конфесій міста. Про це в ефірі 24 каналу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Станом на сьогодні, тести зробили уже 220 отцям. За словами мера, якщо експрес-тести покажуть позитивний результат, людей скерують на ПЛР-тестування. Священнослужителі до ініціативи поставилися з розумінням.

Отці нормально відреагували і зголосилися пройти тестування. Є багато авторитетних священників, до яких прислуховуються люди. Тому їхній особистий приклад надихатиме інших,

– зазначив Садовий.

Він також додав, що залучають Нацгвардію, муніципальну варту та поліцію, щоб стежити за дотриманням карантинних обмежень у місті, зокрема у церквах.

Станом на 13 квітня в Україні підтвердили 3 102 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 93 пацієнти померли, ще 97 хворих – одужали.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу із Андрієм Садовим: