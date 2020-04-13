Їхній приклад надихатиме інших, – Cадовий про тестування священників на COVID-19
У Львові є приблизно 140 храмів, залежно від конфесій, у кожному перебуває приблизно 3 – 5 священників. Їм усім планують зробити тестування на COVID-19.
Загалом протестують приблизно 500 – 700 духівників усіх християнських конфесій міста. Про це в ефірі 24 каналу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Важливо МОЗ закликало українців залишитись вдома на Великдень: відео
Станом на сьогодні, тести зробили уже 220 отцям. За словами мера, якщо експрес-тести покажуть позитивний результат, людей скерують на ПЛР-тестування. Священнослужителі до ініціативи поставилися з розумінням.
Отці нормально відреагували і зголосилися пройти тестування. Є багато авторитетних священників, до яких прислуховуються люди. Тому їхній особистий приклад надихатиме інших,
– зазначив Садовий.
Він також додав, що залучають Нацгвардію, муніципальну варту та поліцію, щоб стежити за дотриманням карантинних обмежень у місті, зокрема у церквах.
Станом на 13 квітня в Україні підтвердили 3 102 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 93 пацієнти померли, ще 97 хворих – одужали.
Читайте також
-
Бізнес на карантині: як вцілітисьогодні , 13:30
-
Судові засідання в умовах карантину: Рада схвалила новий законопроєктсьогодні , 15:08
-
Назвали ймовірні причини масштабних пожеж у Чорнобильській зонісьогодні , 16:11
-
Коронавірус в Україні: статистика та кількість зараженихсьогодні , 12:55
-
Поліція оштрафувала священників за порушення карантину у Вербну неділю: відомо, в яких областяхсьогодні , 14:42
-
В Європі рекордний обвал цін на електрику: що відомосьогодні , 13:21