18:05
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ

      Їхній приклад надихатиме інших, – Cадовий про тестування священників на COVID-19

      - Читать новость на русском
      Андрій Садовий / 24 канал

      У Львові є приблизно 140 храмів, залежно від конфесій, у кожному перебуває приблизно 3 – 5 священників. Їм усім планують зробити тестування на COVID-19.

      Загалом протестують приблизно 500 – 700 духівників усіх християнських конфесій міста. Про це в ефірі 24 каналу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

      Важливо МОЗ закликало українців залишитись вдома на Великдень: відео

      Станом на сьогодні, тести зробили уже 220 отцям. За словами мера, якщо експрес-тести покажуть позитивний результат, людей скерують на ПЛР-тестування. Священнослужителі до ініціативи поставилися з розумінням.

      Отці нормально відреагували і зголосилися пройти тестування. Є багато авторитетних священників, до яких прислуховуються люди. Тому їхній особистий приклад надихатиме інших,
      – зазначив Садовий.

      Він також додав, що залучають Нацгвардію, муніципальну варту та поліцію, щоб стежити за дотриманням карантинних обмежень у місті, зокрема у церквах.

      Станом на 13 квітня в Україні підтвердили 3 102 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 93 пацієнти померли, ще 97 хворих – одужали.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Медицина Здоров'я Релігія Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Лікування Новини Львова Андрій Садовий
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:01 Чому не можна спалювати суху траву: наслідки і покарання
      Анна Запотоцька
      сьогодні , 15:38 Новини про коронавірус 13 квітня: лавру закрили на карантин, Рада прийняла зміни до бюджету
      Соломія Ніколайчук