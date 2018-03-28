У Львові затримали 22-річного наркоторгівця

Сьогодні вночі, 28 березня, у центрі Львові затримали розповсюджувача наркотиків. По всьому місту він робив так звані закладки, аби замовники могли забрати придбаний товар.

Хлопець зізнався, що роботу розповсюджувача знайшов на сайті продажу наркотичних речовин.

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Патрульні відразу звернули увагу на підозрілу поведінку хлопця. Він запевняв правоохоронців, що не має заборонених предметів та речовин. Дістав невідомий згорток, сказав, що це жувальні гумки й почав втікати, однак співробітники поліції його таки наздогнали.

Вміст лівої кишені він не хотів показувати, але ми ще раз попросили витягнути (все, що є в кишені– 24) . Він сказав, що там гумка. Але ми побачили поліетиленовий пакет,

– повідомив інстректор патрульної поліції Тарас Філіпов

Під час перевірки у нього знайшли 30 пакунків з наркотичними речовинами. Він зізнався, що на одній із вулиць встиг заховати 20 таких же згортків.

Затриманий раніше притягався до адміністративної відповідальності за хуліганку. Цього разу йому загрожує кримінальна відповідальність у сфері незаконного обігу наркотиків, зберігання та можливому розповсюдженні. Слідство досі триває.