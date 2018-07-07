У Нігерії побудують один з найбільших НПЗ у світі

Найбагатша людина Африки, мільярдер Аліко Данготе, планує до 2020 року побудувати у Нігерії один з найбільших нафтопереробних заводів у світі. Вартість проекту становить 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що НПЗ розташують поряд з бізнес-столицею Нігерії – Лагосом.

До середини 2020 року, коли підприємство вийде на повну потужність, воно буде переробляти 650 тис. барелів нафти на добу, заявив виконавчий директор Dangote Industries Ltd. Едвін Девакумар.

Людям все ще складно повірити, що ми можемо все зробити в заплановані терміни і в рамках бюджету. Але я вірю, що ми зможемо. Проектів такого масштабу дотепер було небагато. Він величезний,

– сказав Девакумар в інтерв'ю Bloomberg.

Очікуваний об'єм виробництва бензину – біля 50 мільйонів літрів на добу. Співвідношення між нафтопродуктами може змінюватися в залежності від поточного попиту, відзначив Девакумар.

Нігерія зараз споживає близько 35 млн літрів бензину на добу, тому спочатку надлишки будуть експортуватися.