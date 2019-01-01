У Польщі магазини зможуть торгувати лише в одну неділю на місяць

З 1 січня у Польщі торгівлю скорочено з двох неділь на місяць до одної. Відтак, торговельні центри по всій Польщі в 2019 році працюватимуть лише в останню неділю місяця.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Нагадаємо, що згідно з ухваленим законом у польському Сеймі в 2017 році, в 2018 році торгувати магазинам дозволяли лише у першу й останню неділю місяця, а у другу і третю – торгівля була заборонена.

Відтепер упродовж 2019 року торгівля вестиметься лише в останню неділю місяця. Однак виняток у торгівлі в неділю становитимуть періоди перед святами. Перед Великоднем робочими будуть дві неділі, а перед Різдвом – одна неділя.

Вже з 1 січня 2020 року в неділю діятиме повна заборона на торгівлю, за виключенням обраних семи неділь в році: дві неділі перед Різдвяними святами, одна неділя перед Великоднем і в останні неділі січня, квітня, червня і серпня.

На що не поширюється заборона на торгівлю в неділю у Польщі?Заборона на торгівлю в неділю у Польщі не поширюється на пекарні, магазини, які спеціалізуються на продажі кондитерських виробів та морозива, автозаправки, квіткові магазини та магазини із сувенірами, а також поштові відділення, кіоски з пресою та місця продажу лотерейних білетів.

Відомо, що за порушення цього закону загрожуватиме штраф від 1 тисячі (7 тисяч гривень) до 100 тисяч злотих (700 тисяч гривень).