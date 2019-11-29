У "Слузі народу" заявили, що в Україні "час вже приглушити свободу слова і фільтрувати мову"
Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що в Україні слід обмежити свободу слова – з поваги до президента.
Таку заяву вона зробила в програмі "Вечір з Іриною Ромалійською" 28 листопада, пише "Настоящее время".
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Ведучі програми обговорювали з депутаткою Ольгою Василевською-Смаглюк ситуацію з обшуками в квартирі Марусі Звіробій, проти якої відкрили справу щодо погроз життю Президента України Володимира Зеленського.
Василевська-Смаглюк вбачає у висловлюваннях Звіробій, які пролунали в ютубі 26 жовтня, реальною загрозою президентові: "На підтвердження її слів у неї вдома знайшли вогнепальну зброю".
Мені здається, що в нашій країні настільки сильна свобода слова, що її пора б уже приглушити. З поваги до інституту президентства. І фільтрувати свою мову,
– сказала депутатка.
Цікаво, що Василевська-Смаглюк майже 15 років працювала в журналістиці – на телеканалі "1+1". А у 2019 році вона стала депутаткою ВРУ від "Слуги народу".
Чому до Звіробій прийшли з обшуком?26 жовтня президент Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому. Там сталася надемоційна розмова, причому напередодні початку розведення військ.
Цього ж дня нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала ситуацію:
► "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть".
Через це проти Федини та Звіробій відкрили кримінальні справи.
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