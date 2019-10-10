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      У спорті завжди є куди зростати, – Володимир Дубинський

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      Володимир Дубинський
      Володимир Дубинський

      З моменту створення баскетбольної команди СК "Прометей" про Кам'янське заговорила вся Україна.

      Сьогодні на спортивній арені країни місто представляють вже дві професійні команди Суперліги: чоловіча команда з баскетболу і жіноча – з волейболу. Своїми думками про розвиток українського спорту поділився президент клубу СК "Прометей" Володимир Дубинський.

      Ви вкладаєте величезні ресурси в розвиток спорту. Навіщо?

      Якщо люди вважають, що СК "Прометей" – це бізнес-проєкт, то вони глибоко помиляються. На цьому гроші не заробити. "Прометей" – це справа для душі, це те, що приносить задоволення мені, моїй родині, команді та мешканцям міста. Є такі люди, як, наприклад, президент ФБУ Михайло Бродський, для яких важливим є розвиток спорту в країні, для яких важливо, щоб Україна виходила на світовий рівень. Я дотримуюся такої ж позиції.

      Маючи досвід створення професійних команд, оцініть рівень спорту в Кам'янському.

      Коли ми почали формувати баскетбольну команду, я побачив жалюгідну картину: у нашому місті ігрові види спорту практично знищені. В Україні спостерігається серйозний дефіцит професійних спортсменів. Це обумовлено тим, що більшість талановитих гравців їдуть з країни, а юним спортсменам просто немає де розвиватися, тому дуже мало дітей займаються спортом. Спортивні секції тримаються лише на ентузіазмі тренерів та завдяки допомозі небайдужих бізнесменів.

      І як знайти вихід із ситуації, що склалася?

      Ми вирішили створити свою школу баскетболу СК "Прометей". У штаті цієї школи працюють п'ять тренерів, які набирають дітей у команду. Ми забезпечуємо їх інвентарем, спортивною формою, допомагаємо в організації та проведенні турнірів і змагань. Я радий, що нам вдається залучати дітей до спорту. Дівчатка і хлопчики 6-7 років із задоволенням ходять на тренування, розвиваються і в майбутньому багато хто з них поповнить лави професійних спортсменів, які сяятимуть на спортивних аренах України та світу. Я вірю, що спорт розвиватиметься тільки тоді, коли молодь буде переймати досвід старших і буде прагнути стати краще.

      Що, на вашу думку, необхідно для того, аби спорт розвивався?

      Важко розвивати ті чи інші види спорту, якщо немає спортивних майданчиків. Наприклад, сьогодні, завдяки таким людям, як Михайло Бродський і Андрій Білоусов, у Кам'янському продовжилося будівництво спортивного комплексу "Євробаскет". Для цього була проведена колосальна робота, спрямовані сотні паперів у Кабмін, і нарешті процес будівництва зрушився з мертвої точки. Тепер головне, щоб фінансування не зупинялося. Адже це унікальна подія для області та України в цілому, тому що в цьому комплексі місткістю понад 3000 осіб можна буде проводити чемпіонати європейського рівня.

      Якщо говорити про подальший розвиток СК "Прометей", необхідно продовжити реконструкцію самого комплексу, в якому ще чотири зали та футбольне поле потребують ремонту. На це необхідно залучити обласне і державне фінансування, тому що тут мова йде про великі суми, які місто самотужки не потягне.

      – Які ідеї щодо розвитку спорту ви хотіли б реалізувати?

      СК "Прометей" був задуманий як клуб ігрових видів спорту, план розвитку якого передбачений років на 20-30 вперед. Є ідея створити жіночу баскетбольну команду і чоловічу волейбольну, але для цього необхідно добудувати спорткомплекс. Завжди є куди зростати, просто для цього необхідний майданчик і зацікавленість з боку держави та області. Не виключено створення професійних команд з бадмінтону та гандболу – це дуже цікаві види спорту. В майбутньому також хотілося б відродити футбол. Якщо буде відповідна спортивна арена, ми готові охопити багато видів спорту.

      У найближчих планах є ідея запропонувати міській владі реалізувати програму "Баскетбольний щит  у кожен двір". Якщо цю задумку підтримають, ми готові закупити щити і встановити їх у дворах Кам’янського, щоб наше місто стало своєрідним українським баскетбольним центром. Але для цього нам потрібна підтримка мера і депутатів у межах міської програми.

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