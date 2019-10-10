У спорті завжди є куди зростати, – Володимир Дубинський

З моменту створення баскетбольної команди СК "Прометей" про Кам'янське заговорила вся Україна.

Сьогодні на спортивній арені країни місто представляють вже дві професійні команди Суперліги: чоловіча команда з баскетболу і жіноча – з волейболу. Своїми думками про розвиток українського спорту поділився президент клубу СК "Прометей" Володимир Дубинський.

– Ви вкладаєте величезні ресурси в розвиток спорту. Навіщо?

– Якщо люди вважають, що СК "Прометей" – це бізнес-проєкт, то вони глибоко помиляються. На цьому гроші не заробити. "Прометей" – це справа для душі, це те, що приносить задоволення мені, моїй родині, команді та мешканцям міста. Є такі люди, як, наприклад, президент ФБУ Михайло Бродський, для яких важливим є розвиток спорту в країні, для яких важливо, щоб Україна виходила на світовий рівень. Я дотримуюся такої ж позиції.

– Маючи досвід створення професійних команд, оцініть рівень спорту в Кам'янському.

– Коли ми почали формувати баскетбольну команду, я побачив жалюгідну картину: у нашому місті ігрові види спорту практично знищені. В Україні спостерігається серйозний дефіцит професійних спортсменів. Це обумовлено тим, що більшість талановитих гравців їдуть з країни, а юним спортсменам просто немає де розвиватися, тому дуже мало дітей займаються спортом. Спортивні секції тримаються лише на ентузіазмі тренерів та завдяки допомозі небайдужих бізнесменів.

– І як знайти вихід із ситуації, що склалася?

– Ми вирішили створити свою школу баскетболу СК "Прометей". У штаті цієї школи працюють п'ять тренерів, які набирають дітей у команду. Ми забезпечуємо їх інвентарем, спортивною формою, допомагаємо в організації та проведенні турнірів і змагань. Я радий, що нам вдається залучати дітей до спорту. Дівчатка і хлопчики 6-7 років із задоволенням ходять на тренування, розвиваються і в майбутньому багато хто з них поповнить лави професійних спортсменів, які сяятимуть на спортивних аренах України та світу. Я вірю, що спорт розвиватиметься тільки тоді, коли молодь буде переймати досвід старших і буде прагнути стати краще.

– Що, на вашу думку, необхідно для того, аби спорт розвивався?

– Важко розвивати ті чи інші види спорту, якщо немає спортивних майданчиків. Наприклад, сьогодні, завдяки таким людям, як Михайло Бродський і Андрій Білоусов, у Кам'янському продовжилося будівництво спортивного комплексу "Євробаскет". Для цього була проведена колосальна робота, спрямовані сотні паперів у Кабмін, і нарешті процес будівництва зрушився з мертвої точки. Тепер головне, щоб фінансування не зупинялося. Адже це унікальна подія для області та України в цілому, тому що в цьому комплексі місткістю понад 3000 осіб можна буде проводити чемпіонати європейського рівня.

Якщо говорити про подальший розвиток СК "Прометей", необхідно продовжити реконструкцію самого комплексу, в якому ще чотири зали та футбольне поле потребують ремонту. На це необхідно залучити обласне і державне фінансування, тому що тут мова йде про великі суми, які місто самотужки не потягне.

– Які ідеї щодо розвитку спорту ви хотіли б реалізувати?

– СК "Прометей" був задуманий як клуб ігрових видів спорту, план розвитку якого передбачений років на 20-30 вперед. Є ідея створити жіночу баскетбольну команду і чоловічу волейбольну, але для цього необхідно добудувати спорткомплекс. Завжди є куди зростати, просто для цього необхідний майданчик і зацікавленість з боку держави та області. Не виключено створення професійних команд з бадмінтону та гандболу – це дуже цікаві види спорту. В майбутньому також хотілося б відродити футбол. Якщо буде відповідна спортивна арена, ми готові охопити багато видів спорту.

У найближчих планах є ідея запропонувати міській владі реалізувати програму "Баскетбольний щит – у кожен двір". Якщо цю задумку підтримають, ми готові закупити щити і встановити їх у дворах Кам’янського, щоб наше місто стало своєрідним українським баскетбольним центром. Але для цього нам потрібна підтримка мера і депутатів у межах міської програми.