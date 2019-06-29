У США вагітну жінку, якій вистрелили в живіт, заарештували за "вбивство дитини"

В американському штаті Алабама суд звинуватив жінку у ненавмисному вбивстві власної ненародженої дитини, коли тій вистрелили в живіт. Її заарештували, а ту, хто стріляла, – ні.

Конфлікт стався між двома жінками – 23-річною Ебоні Джемісон і 27-річною Маршею Джонс. Остання перебувала на п'ятому місяці вагітності. Суперечка відбулась через батька дитини у грудні 2018 року. Джемісон дістала пістолет та вистрелила у живіт Джонс, пише Alabama.com.

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З кульовим пораненням жінку доставили до лікарні. Постраждала вижила, а от її дитину врятувати не змогли.

Спочатку суд звинуватив у трагедії Джемісон – жінку, що стріляла. Але потім Велике журі суду неочікувано звинуватило у смерті ненародженої дитини її матір. Мовляв, саме Джонс була ініціаторкою конфлікту, саме тому сталась стрілянина.

Давайте не будемо забувати, що жертва — ненароджена дитина. У неї не було вибору, коли її втягнули у сварку, в якій дівчинка покладалася на захист матері,

— заявив лейтенант поліції Денні Рід.

26 червня 2019 року Джонс заарештували. Нині вона перебуває у в'язниці з правом застави у 50 тисяч доларів.

Таке рішення суду обурило активісток за права жінок із фонду Yellowhammer. Там заявили на необхідності скасувати абсрдний вирок.

У штаті Алабама діють суворі правила стосовно абортів. Жінка не зможе перервати вагітність навіть у випадку зґвалтування або інцесту. Єдиний законний шлях зробити аборт – визнання, що жінка може отримати інвалідність під час пологів або померти. Згідно із законом, ухваленим сенатом штату у травні, за здійснення аборту жінки несуть кримінальну відповідальність.