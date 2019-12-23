У Запоріжжі затримали чоловіка, який напав на людей із ножем
Молодий чоловік у Запоріжжі напав на людей з ножем. Одного чоловіка він вбив, ще троє травмовані. Поліція вже затримала нападника.
Інцидент стався біля зупинки громадського транспорту, перехожі виявили труп чоловіка, повідомляє поліція Запоріжжя.
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33-річний загиблий, мешканець Дніпропетровщині отримав смертельні ножові поранення. У лікарню доставили ще трьох: двох мешканців Дніпра і місцевого жителя з ножовими пораненнями.
24-річному мешканцю Запоріжжя оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
Справу інкримінують як:
- умисне вбивство;
- замах на злочин;
- умисне вбивство двох або більше осіб.
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