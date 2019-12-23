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      У Запоріжжі затримали чоловіка, який напав на людей із ножем

      3 Читать новость на русском
      У Запоріжжі затримали чоловіка, який напав на людей із ножем / welt.de

      Молодий чоловік у Запоріжжі напав на людей з ножем. Одного чоловіка він вбив, ще троє травмовані. Поліція вже затримала нападника.

      Інцидент стався біля зупинки громадського транспорту, перехожі виявили труп чоловіка, повідомляє поліція Запоріжжя.

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      33-річний загиблий, мешканець Дніпропетровщині отримав смертельні ножові поранення. У лікарню доставили ще трьох: двох мешканців Дніпра і місцевого жителя з ножовими пораненнями.

      24-річному мешканцю Запоріжжя оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

      Справу інкримінують як:

      • умисне вбивство;
      • замах на злочин;
      • умисне вбивство двох або більше осіб.

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Запоріжжя Поліція Вбивство
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