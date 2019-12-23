В Запорожье задержали мужчину, который напал на людей с ножом
Молодой человек в Запорожье напал на людей с ножом. Одного мужчину он убил, еще трое травмированы. Полиция уже задержала нападавшего.
Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта, прохожие обнаружили труп мужчины, сообщает полиция Запорожье.
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33-летний погибший, житель Днепропетровской области, получил смертельные ножевые ранения. В больницу доставили еще трех: двух жителей Днепра и местного жителя с ножевыми ранениями.
24-летнему жителю Запорожья объявили о подозрении в совершении уголовного преступления.
Дело инкриминируют как:
- умышленное убийство;
- покушение на преступление;
- умышленное убийство двух или более лиц.
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