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      В Запорожье задержали мужчину, который напал на людей с ножом

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      В Запорожье задержали мужчину, который напал на людей с ножом / welt.de

      Молодой человек в Запорожье напал на людей с ножом. Одного мужчину он убил, еще трое травмированы. Полиция уже задержала нападавшего.

      Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта, прохожие обнаружили труп мужчины, сообщает полиция Запорожье.

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      33-летний погибший, житель Днепропетровской области, получил смертельные ножевые ранения. В больницу доставили еще трех: двух жителей Днепра и местного жителя с ножевыми ранениями.

      24-летнему жителю Запорожья объявили о подозрении в совершении уголовного преступления.

      Дело инкриминируют как:

      • умышленное убийство;
      • покушение на преступление;
      • умышленное убийство двух или более лиц.

       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Полиция Убийство Криминал Новости Запорожья
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