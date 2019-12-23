В Запорожье задержали мужчину, который напал на людей с ножом

Молодой человек в Запорожье напал на людей с ножом. Одного мужчину он убил, еще трое травмированы. Полиция уже задержала нападавшего.

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта, прохожие обнаружили труп мужчины, сообщает полиция Запорожье. Читайте также: В центре Киева нашли мертвого мужчину и женщину с отрезанным пальцем 33-летний погибший, житель Днепропетровской области, получил смертельные ножевые ранения. В больницу доставили еще трех: двух жителей Днепра и местного жителя с ножевыми ранениями. 24-летнему жителю Запорожья объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Дело инкриминируют как: умышленное убийство;

покушение на преступление;

умышленное убийство двух или более лиц.