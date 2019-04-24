У Зеленського прокоментували указ Путіна про видачу паспортів РФ жителям Донбасу

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. У команді Володимира Зеленського зауважили, що ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії, як держави-агресора, яка веде проти України війну.

На Facebook-сторінці команди Володимира Зеленського зазначено, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність, як держави-окупанта.

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У повідомленні йдеться, що указ Володимира Путіна "не наближає нас до вирішення основної мети – припинення вогню".

У Зеленського запевняють, що Україна робитиме "все від неї залежне, аби захистити, надати належну допомогу та забезпечити права своїх громадян, які вимушені перебувати на окупованих територіях. У прес-службі додали, що розраховують на підтримку міжнародної спільноти та посилення дипломатичного і санкційного тиску на РФ.

У команді Зеленського наголосили, що одним із пріоритетів буде "розв'язання нагальних життєвих проблем переселенців та розширення можливостей для підтримки зв'язків з громадянами України на окупованих територіях, комплекс заходів задля припинення війни та деокупації наших територій".

Що передбачає указ Путіна про отримання громадянства РФ для жителів Донбасу? Документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше трьох місяців. Відповідний указ з'явився на сайті російського президента. Указ набирає чинності з дня офіційного опублікування.



У документі зазначено, що особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку.