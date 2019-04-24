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      У команді Зеленського вимагають знизити ціни на газ з 1 травня

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      Команда Зеленського закликала уряд знизити ціни на газ для населення
      Команда Зеленського закликала уряд знизити ціни на газ для населення / Фото з відкритих джерел

      Команда переможця президентських виборів Володимира Зеленського закликає Кабінет міністрів і Нафтогаз України" знизити ціну на газ із 1 травня і погоди це з Міжнародним валютним фондом. Однак таке зниження вже ухвалили в Кабміні.

      Сьогодні ціна газу для населення в Україні вища, ніж ціна газу на біржі в Європі, повідомила команда Зеленського офіційному Telegram-каналі.

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      "Тому ми закликаємо НАК "Нафтогаз України" та Кабінет міністрів провести відповідні консультації з МВФ і, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня", – йдеться в повідомленні.

      То ціна зросте чи зменшиться?

      22 квітня "Нафтогаз" погодився на умови Кабінету міністрів України щодо врегулювання ціни на газ. Відповідно, з 1 травня населення платитиме менші тарифи 8,25 гривень за кубометр. Узгоджений між Кабміном і "Нафтогазом" механізм дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу, а й зменшити ціну.

      Натомість підвищення анонсували раніше – у "Нафтогазі" попередньо заявляли, що не зможуть виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення. Тому, з 1 травня вартість газу для побутових споживачів мала б зрости і становити близько 9,7-9,8 гривні за кубометр.

      Чому українці тепер платять за газ більше і як буде далі? Кабмін у листопаді минулого року підвищив ціну на газ для населення до 8,55 гривень за кубічний метр. 17 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив ультиматум очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву – якщо він не знизить вартість газу до 24 квітня, то може забути про свою посаду. Протягом травня поточного року зміни будуть внесені для чинних договорів на продаж газу між "Нафтогазом" та всіма контрагентами, які купують газ відповідно до вимог "Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

      У команді Зеленського також зазначили, що виклики, пов'язані з обмеженням поставок російських нафтопродуктів з 1 червня і можливою зупинкою транзиту газу з 1 січня 2020 року, вимагають ефективних, швидких дій і об'єднання зусиль.

      Про які нафтові обмеження йде мова?

      Росія встановила заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів, а також розширює заборону на ввезення деяких українських товарів. Коментуючи це, російський прем'єр заявив, що вони "змушені захищати свої інтереси і прийняти відповідні заходи". Однак експерти запевняють – без паляного не залишимось, адже є поставки з інших країн і вихід до моря.  Окрім того, в документі немає заборони постачання, а є введення режиму узгодження поставки нафтопродуктів в Україну через Міністерство економіки Росії.


      Команда Зеленського закликає знихити ціну на газ

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      Теги: Новини України Новини політики Газ Нафтогаз Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Ціни
      Джерело: 24 канал
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