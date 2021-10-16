Після первинних слідчих дій правоохоронці повідомили, що визначають справу як теракт. Також наразі шукають зв'язок нападника з ісламізмом.
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Напад на депутата Еймесса кваліфікували як теракт
Поліція Великої Британії класифікувала як теракт вбивство британського парламентаря від консерваторів Девіда Еймесса.
У силових структурах повідомили, що вивчають можливі зв'язки підозрюваного у вбивстві політика з радикальним ісламізмом.
Коротко про гучне вбивство депутата у Великій Британії
- 15 жовтня у Великій Британії вбили члена парламенту з правлячої Консервативної партії 69-річного Девіда Еймесса.
- Політика кілька разів ударили ножем в методистській церкві під час його зустрічі з виборцями.
- 25-річного підозрюваного (як пише The Guardian – сомалійця) затримали, знаряддя вбивства вилучили.