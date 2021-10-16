После первоначальных следственных действий правоохранители сообщили, что определяют дело как теракт. Также сейчас ищут связь напавшего с исламистами.
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Нападение на депутата Еймесса квалифицировали как теракт
Полиция Великобритании классифицировала как теракт убийство британского парламентария от консерваторов Дэвида Еймесса.
В силовых структурах сообщили, что изучают возможные связи подозреваемого в убийстве политика с радикальным исламизмом.
Коротко о громком убийстве депутата в Великобритании
- 15 октября в Великобритании убили члена парламента от правящей Консервативной партии 69-летнего Дэвида Емесса.
- Политика несколько раз ударили ножом в методистской церкви во время его встречи с избирателями.
- 25-летнего подозреваемого (как пишет The Guardian – сомалийца) задержали, найдено и орудие убийства.