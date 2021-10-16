После первоначальных следственных действий правоохранители сообщили, что определяют дело как теракт. Также сейчас ищут связь напавшего с исламистами.

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Нападение на депутата Еймесса квалифицировали как теракт

Полиция Великобритании классифицировала как теракт убийство британского парламентария от консерваторов Дэвида Еймесса.

В силовых структурах сообщили, что изучают возможные связи подозреваемого в убийстве политика с радикальным исламизмом .

Справка. Дэвид Еймесс был членом парламента почти 40 лет – с 1983. По убеждениям был активным евроскептиком и поддерживал Brexit.

Также известен тем, что выступал против расширения прав ЛГБТ.

И защищал обвиняемого в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна.

Коротко о громком убийстве депутата в Великобритании