После первоначальных следственных действий правоохранители сообщили, что определяют дело как теракт. Также сейчас ищут связь напавшего с исламистами.

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Нападение на депутата Еймесса квалифицировали как теракт

Полиция Великобритании классифицировала как теракт убийство британского парламентария от консерваторов Дэвида Еймесса.

В силовых структурах сообщили, что изучают возможные связи подозреваемого в убийстве политика с радикальным исламизмом.

Коротко о громком убийстве депутата в Великобритании

  • 15 октября в Великобритании убили члена парламента от правящей Консервативной партии 69-летнего Дэвида Емесса.
  • Политика несколько раз ударили ножом в методистской церкви во время его встречи с избирателями.
  • 25-летнего подозреваемого (как пишет The Guardianсомалийца) задержали, найдено и орудие убийства.