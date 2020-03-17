Україна попросить в МВФ грошей для боротьби з коронавірусом
Кабмін зобов'язав Міністерство фінансів підготувати лист і звернення до Міжнародного валютного фонду. У ньому Україна проситиме в МВФ фінансової допомоги для подолання наслідків коронавірусу.
Відповідне рішення було схвалене на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 16 березня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму фейсбуці.
Важливо В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин
Крім цього звернення, Кабмін схвалив ще два важливі доручення профільним міністерствам. Так, найближчим часом разом з мережами ретейлерів уряд має опрацювати перелік товарів, експорт яких варто обмежити на час карантину.
Також Мінфін має підрахувати кількість грошей, необхідну для доплати до пенсій. За дорученням президента і рішенням уряду, пенсіонерам, які отримують менш як 5 тисяч гривень пенсії, доплатять додатково по 1 тисячі гривень.
Попереду ще багато роботи, але об'єднавши зусилля, ми здатні все подолати,
– запевнив Денис Шмигаль.
Які ще рішення уряд ухвалив 16 березня
Передовсім позачергове засідання Кабміну стосувалося посилення режиму карантину на території України. У межах цих обмежень уряд ввів тимчасову заборону на:
- діяльність кафе, ресторанів, закладів культури, торгівельних центрів, спортивних закладів тощо;
- з 12 години 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також робота метро;
- масові заходи за участю понад 10 осіб.