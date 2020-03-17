Україна попросить в МВФ грошей для боротьби з коронавірусом

Кабмін зобов'язав Міністерство фінансів підготувати лист і звернення до Міжнародного валютного фонду. У ньому Україна проситиме в МВФ фінансової допомоги для подолання наслідків коронавірусу.

Відповідне рішення було схвалене на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 16 березня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму фейсбуці.

Важливо В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин

Крім цього звернення, Кабмін схвалив ще два важливі доручення профільним міністерствам. Так, найближчим часом разом з мережами ретейлерів уряд має опрацювати перелік товарів, експорт яких варто обмежити на час карантину.

Також Мінфін має підрахувати кількість грошей, необхідну для доплати до пенсій. За дорученням президента і рішенням уряду, пенсіонерам, які отримують менш як 5 тисяч гривень пенсії, доплатять додатково по 1 тисячі гривень.

Попереду ще багато роботи, але об'єднавши зусилля, ми здатні все подолати,

– запевнив Денис Шмигаль.

Які ще рішення уряд ухвалив 16 березня

Передовсім позачергове засідання Кабміну стосувалося посилення режиму карантину на території України. У межах цих обмежень уряд ввів тимчасову заборону на: