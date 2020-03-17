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      Україна попросить в МВФ грошей для боротьби з коронавірусом

      - Читать новость на русском
      Уряд підрахує скільки грошей треба, на додаткові виплати до пенсій / фото: Кабмін

      Кабмін зобов'язав Міністерство фінансів підготувати лист і звернення до Міжнародного валютного фонду. У ньому Україна проситиме в МВФ фінансової допомоги для подолання наслідків коронавірусу.

      Відповідне рішення було схвалене на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 16 березня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму фейсбуці.

      Важливо В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин

      Крім цього звернення, Кабмін схвалив ще два важливі доручення профільним міністерствам. Так, найближчим часом разом з мережами ретейлерів уряд має опрацювати перелік товарів, експорт яких варто обмежити на час карантину.

      Також Мінфін має підрахувати кількість грошей, необхідну для доплати до пенсій. За дорученням президента і рішенням уряду, пенсіонерам, які отримують менш як 5 тисяч гривень пенсії, доплатять додатково по 1 тисячі гривень.

      Попереду ще багато роботи, але об'єднавши зусилля, ми здатні все подолати,
      – запевнив Денис Шмигаль.

      Які ще рішення уряд ухвалив 16 березня

      Передовсім позачергове засідання Кабміну стосувалося посилення режиму карантину на території України. У межах цих обмежень уряд ввів тимчасову заборону на:

      • діяльність кафе, ресторанів, закладів культури, торгівельних центрів, спортивних закладів тощо;
      • з 12 години 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також робота метро;
      • масові заходи за участю понад 10 осіб.
      Дезінфекція з вертольотів: у соцмережах поширюють фейки про коронавірус
      16 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Денис Шмигаль Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України Гроші Транш МВФ МВФ Експорт Пенсія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України
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